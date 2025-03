Xbox Game Pass straci aż 10 gier z końcem marca. Duże hity opuszczają usługę

Na początku marca Microsoft ogłosił listę gier, które zmierzają do usługi w pierwszych tygodniach obecnego miesiąca. Subskrybenci usługi mogą zagrać w takie tytuły, jak Monster Train, Enter the Gungeon, Mullet Madjack oraz 33 Immortals, które dzisiaj zadebiutuje we wczesnym dostępie. Wkrótce poznamy ofertę na resztę marca, ale już teraz korporacja ujawniła, jakie gry zostaną usunięte z biblioteki Xbox Game Pass. Tym razem będzie to aż 10 gier, w tym sporo znanych i lubianych produkcji.