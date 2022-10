Xbox Game Pass straci 6 gier w połowie października. Microsoft czyści ofertę

W tym tygodniu Microsoft powinien przedstawić listę gier, które w najbliższych dniach wzbogacą ofertę Xbox Game Pass. Tymczasem na oficjalnej stronie usługi w zakładce „Znikające wkrótce” pojawiły się kolejne tytuły, które niebawem opuszczą abonament Microsoftu. Okazuje się, że już w połowie października subskrybenci amerykańskiej firmy stracą dostęp do sześciu produkcji.



Bez wątpienia największą stratą będzie usunięcie Sable – trójwymiarowej eksploracyjnej gry przygodowej, która spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony branżowych mediów, jak i samych graczy. Ponadto z Xbox Game Pass usunięte zostaną również m.in. Bloodroots – izometryczna gra akcji w klimatach westernu – oraz Into the Pit, czyli FPS z elementami roguelike’a, w którym użytkownicy stawiają czoła hordom demonów.



Pełną listę gier, które w połowie października znikną z biblioteki Xbox Game Pass, znajdziecie poniżej lub bezpośrednio na stronie usługi pod tym adresem.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (październik 2022):