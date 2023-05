Xbox Game Pass straci 5 gier z końcem maja. Na liście kilka znanych produkcji

Wśród gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass z końcem maja znajdziemy m.in. Evil Genius 2: World Domination , czyli wydaną dwa lata temu kontynuację popularnego RTS-a z 2004 roku. Abonentów PC Game Pass z pewnością zasmuci natomiast fakt, że w najbliższym czasie ze wspomnianej usługi zniknie również Europa Universalis IV.

Subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate stracą z kolei dostęp do FIFA 21, ale nie powinno to być zbyt dużym problemem, ponieważ wczoraj do usługi trafiła najnowsza odsłona serii, czyli FIFA 23. Pełną listę gier, które znikną z usługi Microsoftu z końcem bieżącego miesiąca, znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (maj 2023):