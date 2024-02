Xbox Game Pass i kolejne porządki w bibliotece. Usługę opuszczą dziś dwie gry

Kilka dni temu przedstawiliśmy Wam wstępną listę nowych gier, które pojawią się w Xbox Game Pass w marcu 2024 roku . Koniec miesiąca to z kolei czas, w którym usługę Microsoftu opuszczają wybrane produkcje. Nie inaczej jest również tym razem. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami abonenci amerykańskiej firmy stracą dziś dostęp do dwóch tytułów.

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znajdziemy m.in. Soul Hackers 2, czyli cyberpunkowe jRPG opracowane przez deweloperów ze studia Atlus. Wspomniana gra jest kontynuacją Devil Summoner: Soul Hackers, a oba tytuły należą do cyklu Shin Megami Tensei. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat rzeczonej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: W cyberpunkowym lochu - recenzja Soul Hackers 2.