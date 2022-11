Xbox Game Pass otrzymał niespodziewanie 4 nowe gry. Popularne produkcje Riotu

Jeszcze pięć miesięcy temu przedstawiciele amerykańskiej korporacji Microsoftu poinformowali, że w okresie zimowym do oferty abonamentu Xbox Game Pass trafią produkcje od studia Riot Games. Współpraca została oficjalnie potwierdzona podczas Xbox & Bethesda Games Showcase. Teraz natomiast, jak podaje użytkownik Idle Sloth na Twitterze, na pierwszych rynkach w katalogu pecetowej wersji abonamentu pojawiły się cztery gry od wspomnianego dewelopera – aktualnie oferta nie jest jednak dostępna w Polsce, ale w tym momencie jest to jedynie kwestia czasu.

Gry od Riot Games w Xbox Game Pass

Abonenci w pierwszych krajach mogą więc liczyć już na dostęp do wszystkich czempionów w League of Legends oraz League of Legends: Wild Rift, a także na zestaw fundatora z Legends of Luneterra, zestaw postaci z Teamfight Tactics i dostęp do wszystkich agentów w Valorant. To dobra okazja przede wszystkim dla aktywnych graczy pierwszej i ostatniej produkcji. Warto też pamiętać, że gry od Riot Games mają trafić na konsole, więc zapewne oferta zostanie udostępniona także na Xboksach.