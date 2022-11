Xbox Game Pass opuszcza dziś 8 gier. Sprawdźcie, jakie tytuły znikają z usługi

Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie listopada w Xbox Game Pass pojawiło się kilka całkiem interesujących nowości. Niestety zgodnie z tradycją ostatni dzień miesiąca to czas, w którym usługę Microsoftu opuszczają kolejne produkcje. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami abonenci amerykańskiej firmy stracą dziś dostęp do 8 tytułów, a na liście gier zaplanowanych do usunięcia nie brakuje ciekawych i wartych uwagi tytułów.



Z końcem dzisiejszego dnia z Xbox Game Pass zniknie m.in. chwalone przez graczy i recenzentów Mind Scanners, czyli retro-futurystyczna symulacja psychiatryczna, w której zadaniem graczy jest diagnozowanie obywateli dystopijnej metropolii. Produkcja studia The Outer Zone zyskała uznanie przede wszystkim za klimat oraz realne konsekwencje podejmowanych podczas zabawy wyborów.



Ponadto subskrybenci Microsoftu stracą dziś również dostęp do takich tytułów jak Final Fantasy XIII-2, Mortal Shell czy też Warhammer 40,000 Battlesector. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass z końcem listopada znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (listopad 2022):