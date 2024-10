Xbox Game Pass na początek października. Microsoft przyszykował kilka nowości

Microsoft odkrył karty dotyczące oferty Xbox Game Pass na październik. W pierwszej połowie bieżącego miesiąca subskrybenci otrzymają tylko trzy gry. Będą to Sifu, Mad Streets oraz Inscryption. Ciężko więc mówić o dużej i zróżnicowanej liście gier, w której każdy gracz znajdzie coś dla siebie. Tym razem korporacja postawiła więc na mniejsze tytuły, ale to jedynie cisza przed burzą tego, co czeka nas w drugiej połowie października.