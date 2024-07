Xbox Game Pass na drugą połowę lipca. Skromna oferta pełna nowości

Zgodnie z zapowiedziami już jutro – 18 lipca 2024 roku – abonenci Microsoftu otrzymają dostęp do Flintlock: The Siege of Dawn, czyli nowego RPG akcji od twórców Ashen. Nie będzie to jednak jedyna nowości, która zasili jutro bibliotekę Xbox Game Pass. Wspomniana usługa zostanie bowiem wzbogacona również o Dungeons of Hinterberg, czyli ciekawie zapowiadające się połączenie RPG i symulacji społecznej.