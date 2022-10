Ile pieniędzy generuje Xbox Game Pass? Ciekawe doniesienia pojawiły się w sieci

Co do tego, że Xbox Game Pass to naprawdę świetna oferta dla graczy, nie ma chyba żadnych wątpliwości. Microsoft nieustannie rozbudowuje swoją usługę, dodając do biblioteki nowe tytuły w każdym miesiącu – stąd też ogromna popularność subskrypcji. Warto na przykład przypomnieć interesujący raport, w którym postanowiono policzyć, ile warte są gry, które zostały dodane do oferty Xbox Game Pass w ubiegłym roku. Pozostaje jednak pytanie: ile usługa Microsoftu jest więc w stanie zarobić? Okazuje się, że sporo.

Dochody generowane przez Xbox Game Pass

amerykańska korporacja ujawniła brazylijskim regulatorom przychody usługi Xbox Game Pass. Dlaczego? Jest to oczywiście związane z trwającymi aktualnie prawnymi procesami odnośnie do największej transakcji w historii branży gier wideo, czyli przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. Gigant z Redmond musi więc podzielić się ze światem pewnymi informacjami, które normalnie nie ujrzałyby światła dziennego. Zgodnie więc z brazylijskim CADE, przychody usługi Xbox Game Pass z subskrypcji w ubiegłym roku wynoszą 2,9 miliarda dolarów, czyli prawie 14 i pół miliarda złotych. Redakcja serwisu Tweaktown zauważa, iż ta kwota stanowi 18% ogólnych przychodów Microsoftu z kategorii gamingu. To jednak nie koniec ciekawych informacji. Jak podaje serwis Windows Central (powołując się na portal Tweaktown ),. Dlaczego? Jest to oczywiście związane z trwającymi aktualnie prawnymi procesami odnośnie do największej transakcji w historii branży gier wideo, czyli przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. Gigant z Redmond musi więc podzielić się ze światem pewnymi informacjami, które normalnie nie ujrzałyby światła dziennego. Zgodnie więc z brazylijskim CADE,. Redakcja serwisu Tweaktown zauważa, iż ta kwota stanowi. To jednak nie koniec ciekawych informacji.

Trzeba bowiem zaznaczyć, iż mówimy tutaj wyłącznie o konsolach. Nie uwzględniono więc przychodów z PC Game Pass. Oczywiście, ciężko w ogóle powiedzieć, co się w tej kwocie dokładnie znalazło i czy reprezentuje ona tylko zarobki z samych subskrypcji (zarówno standardowego planu, jak i planu Ultimate?). Niemniej jednak trzeba przyznać, że jest to naprawdę spora ilość pieniędzy.