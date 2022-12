Xbox Game Pass oficjalnie z grami od Riot Games. Kiedy pojawią się w Polsce?

Pod koniec ubiegłego miesiąca na pierwszych rynkach w katalogu pecetowej wersji abonamentu Xbox Game Pass pojawiły się cztery gry od studia Riot Games. Dzisiaj natomiast mamy już oficjalną wiadomość od samego Microsoftu – League of Legends, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics oraz VALORANT zostaną udostępnione wszystkim abonentom już 12 grudnia bieżącego roku na komputerach osobistych. Do tego dochodzą oczywiście specjalne bonusy dla użytkowników wspomnianej usługi subskrypcyjnej; wszystkie niezbędne szczegóły znajdziecie poniżej!

Gry od Riot Games oficjalnie w Xbox Game Pass na PC

VALORANT

dostęp do wszystkich aktualnie dostępnych Agentów;

dostęp do nowych Agentów w dniu ich premiery;

20% Match XP Boost do Battle Passa, Event Passa oraz aktywnego kontraktu Agenta;

League of Legends

dostęp do wszystkich (ponad 160) bohaterów;

dostęp do nowych bohaterów w dniu ich premiery;

20% XP Boost;

Legends of Runeterra

zestaw fundatora;

Teamfight Tactics

1-Star Rare Little Legend Tacticians;

4 skórki Arena dostępne do kwietnia 2023 roku oraz jedna skórka Arena w miesięcznej rotacji po tym terminie;

League of Legends: Wild Rift (premiera w usłudze w styczniu)