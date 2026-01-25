Nie brakuje premierowych nowości, znanych marek oraz produkcji skierowanych do fanów bardziej wymagających doświadczeń.
Xbox Game Pass mocno wszedł w 2026 rok i wszystko wskazuje na to, że dobra passa zostanie utrzymana także w lutym. Choć Microsoft nie ujawnił jeszcze pełnej oferty na przyszły miesiąc, już teraz potwierdzono pięć tytułów, które trafią do usługi w lutym 2026 roku. Wśród nich nie brakuje premierowych nowości, znanych marek oraz produkcji skierowanych do fanów bardziej wymagających doświadczeń.
Xbox Game Pass ma już 5 potwierdzonych gier na luty 2026
Styczeń upłynął subskrybentom pod znakiem takich gier jak Resident Evil Village, Death Stranding 2: On the Beach czy Warhammer 40,000: Space Marine 2. Luty zapowiada się nieco spokojniej, ale nadal bardzo solidnie – zwłaszcza że dwie z zapowiedzianych produkcji zadebiutują w Game Passie w dniu premiery.
Lista potwierdzonych gier Xbox Game Pass na luty 2026 prezentuje się następująco:
Indika – 2 lutego
Final Fantasy II (Pixel Remaster) – 3 lutego
MENACE – 5 lutego
High on Life 2 – 13 lutego
Death Howl – 19 lutego
Najwcześniej, bo 2 lutego, do biblioteki trafi Indika – nagradzana, nietypowa gra przygodowa z perspektywy pierwszej osoby, która zadebiutowała w 2024 roku. Dzień później subskrybenci otrzymają Final Fantasy II w wersji Pixel Remaster, czyli odświeżoną edycję klasycznego jRPG-a z licznymi usprawnieniami. Wcześniej do biblioteki trafiło Final Fantasy I.
Pierwszą lutową grą dnia premiery będzie MENACE (5 lutego) – taktyczna, turowa produkcja science fiction. 13 lutego dołączy natomiast High on Life 2, kontynuacja popularnej strzelanki znanej z charakterystycznego humoru. Miesiąc zamknie Death Howl, deck-builder z otwartym światem, który 19 lutego zadebiutuje na konsolach. To jednak najpewniej nie koniec atrakcji – kolejne zapowiedzi dla Xbox Game Pass na luty 2026 są tylko kwestią czasu.
