Xbox Game Pass ma już 5 potwierdzonych gier na luty 2026

Jakub Piwoński
2026/01/25 11:30
Nie brakuje premierowych nowości, znanych marek oraz produkcji skierowanych do fanów bardziej wymagających doświadczeń.

Xbox Game Pass mocno wszedł w 2026 rok i wszystko wskazuje na to, że dobra passa zostanie utrzymana także w lutym. Choć Microsoft nie ujawnił jeszcze pełnej oferty na przyszły miesiąc, już teraz potwierdzono pięć tytułów, które trafią do usługi w lutym 2026 roku. Wśród nich nie brakuje premierowych nowości, znanych marek oraz produkcji skierowanych do fanów bardziej wymagających doświadczeń.

High on Life 2
High on Life 2

Xbox Game Pass ma już 5 potwierdzonych gier na luty 2026

Styczeń upłynął subskrybentom pod znakiem takich gier jak Resident Evil Village, Death Stranding 2: On the Beach czy Warhammer 40,000: Space Marine 2. Luty zapowiada się nieco spokojniej, ale nadal bardzo solidnie – zwłaszcza że dwie z zapowiedzianych produkcji zadebiutują w Game Passie w dniu premiery.

Lista potwierdzonych gier Xbox Game Pass na luty 2026 prezentuje się następująco:

  • Indika – 2 lutego
  • Final Fantasy II (Pixel Remaster) – 3 lutego
  • MENACE – 5 lutego
  • High on Life 2 – 13 lutego
  • Death Howl – 19 lutego

Najwcześniej, bo 2 lutego, do biblioteki trafi Indika – nagradzana, nietypowa gra przygodowa z perspektywy pierwszej osoby, która zadebiutowała w 2024 roku. Dzień później subskrybenci otrzymają Final Fantasy II w wersji Pixel Remaster, czyli odświeżoną edycję klasycznego jRPG-a z licznymi usprawnieniami. Wcześniej do biblioteki trafiło Final Fantasy I.

Pierwszą lutową grą dnia premiery będzie MENACE (5 lutego) – taktyczna, turowa produkcja science fiction. 13 lutego dołączy natomiast High on Life 2, kontynuacja popularnej strzelanki znanej z charakterystycznego humoru. Miesiąc zamknie Death Howl, deck-builder z otwartym światem, który 19 lutego zadebiutuje na konsolach. To jednak najpewniej nie koniec atrakcji – kolejne zapowiedzi dla Xbox Game Pass na luty 2026 są tylko kwestią czasu.

Źródło:https://gamerant.com/xbox-game-pass-february-2026-games-coming-soon-list/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




