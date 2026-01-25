Xbox Game Pass mocno wszedł w 2026 rok i wszystko wskazuje na to, że dobra passa zostanie utrzymana także w lutym. Choć Microsoft nie ujawnił jeszcze pełnej oferty na przyszły miesiąc, już teraz potwierdzono pięć tytułów, które trafią do usługi w lutym 2026 roku. Wśród nich nie brakuje premierowych nowości, znanych marek oraz produkcji skierowanych do fanów bardziej wymagających doświadczeń.

Xbox Game Pass ma już 5 potwierdzonych gier na luty 2026

Styczeń upłynął subskrybentom pod znakiem takich gier jak Resident Evil Village, Death Stranding 2: On the Beach czy Warhammer 40,000: Space Marine 2. Luty zapowiada się nieco spokojniej, ale nadal bardzo solidnie – zwłaszcza że dwie z zapowiedzianych produkcji zadebiutują w Game Passie w dniu premiery.