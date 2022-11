Xbox Game Pass z kolejną grą w grudniu. Mamy datę premiery

Wiemy już, że w przyszłym miesiącu w ofercie Xbox Game Pass pojawią się między innymi High on Life oraz Hello Neighbor 2. To jednak nie wszystko, ponieważ amerykańska korporacja Microsoft zadbała o kolejny tytuł – mowa o grze Chained Echoes od dewelopera Matthiasa Lindy. Twórca potwierdził, iż produkcja zadebiutuje na rynku 8 grudnia bieżącego roku i tego samego dnia zostanie udostępniona w ramach wspomnianego abonamentu na komputery osobiste, konsole oraz w ramach chmury.

Kolejna gra w Xbox Game Pass w grudniu 2022