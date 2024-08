Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znajduje się m.in. NBA 2K24, czyli ubiegłoroczna odsłona popularnej serii gier sportowych skierowanych do fanów koszykówki. Najprawdopodobniej ma to związek z nadchodzącą premierą NBA 2K25, która zadebiutuje na rynku już 6 września 2024 roku. Niestety tegoroczna część bestsellerowego cyklu nie trafi – przynajmniej na razie – do usługi Microsoftu.