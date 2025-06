Xbox Game Pass już jutro straci 6 gier. Przygotujcie się na letnie porządki

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znalazły się m.in. dwie gry z uniwersum SteamWorld, a mianowicie SteamWorld Dig oraz SteamWorld Dig 2 . Nie są to jednak jedyne ciekawe produkcje, które już jutro opuszczą usługę Microsoftu. Abonenci amerykańskiej firmy będą bowiem musieli pożegnać się też z Robin Hood - Sherwood Builders .

Wielu klientów producenta konsol Xbox z pewnością będzie tęsknić także za Journey to the Savage Planet. Na szczęście w usłudze Microsoftu od jakiegoś czasu dostępne jest Revenge of the Savage Planet, czyli kontynuacja wspomnianej produkcji. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass z końcem czerwca znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (czerwiec 2025):