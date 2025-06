Xbox Game Pass będzie droższy? Nowy przeciek złą wiadomością dla fanów

Microsoft może szykować się do podwyżki subskrypcji Ultimate.

O możliwej zmianie jako pierwszy poinformował użytkownik Redphx, który w plikach Xbox Cloud Gaming znalazł odniesienie do komunikatu zatytułowanego „Wzrost ceny subskrypcji”. Takie powiadomienie ma zostać wyświetlone graczom korzystającym z usługi chmurowej, dostępnej obecnie wyłącznie w ramach Xbox Game Pass Ultimate.

W ostatnich dniach użytkownicy Xbox Game Pass otrzymali kilka głośnych premier, ale w tle pojawiły się niepokojące sygnały. Według nieoficjalnych informacji Microsoft może przygotowywać się do wprowadzenia wyższej ceny swojej popularnej usługi abonamentowej.

Chociaż Microsoft nie potwierdził jeszcze żadnych szczegółów, istnieje duże prawdopodobieństwo, że szykuje się oficjalne ogłoszenie dotyczące podwyżki cen. Wskazuje na to nie tylko treść odnalezionych plików, ale też niedawne działania firmy związane z rozwojem usługi na nowych urządzeniach.

Niektórzy gracze spekulują, że Microsoft może wyodrębnić Xbox Cloud Gaming z Game Passa i zaoferować go jako osobny abonament. Mimo to wzrost ceny Game Pass Ultimate nadal wydaje się bardzo możliwy, zwłaszcza że plan ten zawiera pełny dostęp do rozgrywki w chmurze.

Na razie nie wiadomo, o ile miałaby wzrosnąć cena usługi ani które plany zostaną objęte zmianą. Oficjalne szczegóły mogą pojawić się już w najbliższych tygodniach.