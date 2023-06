Xbox Game Pass będzie droższy. Microsoft podnosi ceny abonamentu w Polsce

Od 6 lipca cena miesięcznego abonamentu Xbox Game Pass wzrośnie do 42,99 zł z dotychczasowych 40 zł. Na wyższe podwyżki muszą szykować się subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate, który to abonament wzrośnie do 62,99 zł z 54,99 zł. Jeśli jesteście aktywnymi użytkownikami usługi, to wyższe ceny będą Was obowiązywać dopiero od 13 sierpnia lub 13 września w przypadku Niemczech. Jeśli korzystanie z rocznej subskrypcji, to wyższe ceny zaczną obowiązywać Was od momentu kolejnego przedłużenia abonamentu. Podwyżek cen jak na razie uniknęły Norwegia, Dania, Szwajcaria, Chile i Arabia Saudyjska.

Xbox Game Pass – nowe ceny w Polsce: