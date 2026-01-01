Xbox 360 miał „zatrzymać się” na 2025 roku. Co stało się naprawdę?

Obawy fanów okazały się przesadzone, choć jeden problem faktycznie pozostał.
Wraz z końcem 2025 roku wśród fanów Xboxa 360 narastały obawy, że konsola nie poradzi sobie z przejściem na nowy rok. Test przeprowadzony tuż po północy rozwiał większość wątpliwości, choć nie obyło się bez drobnego zgrzytu.
Xbox 360 – kłopotliwe przejście na 2026 rok
Xbox 360 zadebiutował 22 listopada 2005 roku i ma już ponad 20 lat na karku. Mimo zamknięcia sklepu Xbox Live w lipcu 2024 roku oraz zakończenia aktywnego wsparcia, konsola wciąż pozostaje w użyciu. Nic więc dziwnego, że informacje o możliwym problemie z datą po 31 grudnia 2025 roku wzbudziły spore zainteresowanie.
YouTuber Generalkidd postanowił sprawdzić, jak system poradzi sobie z nadejściem 1 stycznia 2026 roku. Wynik eksperymentu okazał się zaskakująco pozytywny – Xbox 360 podłączony do Internetu automatycznie zsynchronizował datę i bez problemu przeszedł w nowy rok.
Choć system samodzielnie ustawia datę na 2026 rok, ręczna zmiana zegara w ustawieniach konsoli okazuje się niemożliwa. Menu nadal pokazuje 31 grudnia 2025 roku, co może być kłopotliwe dla użytkowników grających całkowicie offline.
W praktyce oznacza to potencjalne problemy z zapisem osiągnięć lub synchronizacją danych, jeśli konsola nie połączy się z Xbox Live. Dla większości użytkowników nie będzie to jednak realne zagrożenie, ponieważ usługi sieciowe nadal automatycznie korygują datę i godzinę – również na potrzeby wstecznej kompatybilności na Xbox One i Xbox Series X|S.
