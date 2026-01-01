Xbox 360 miał „zatrzymać się” na 2025 roku. Co stało się naprawdę?

Wraz z końcem 2025 roku wśród fanów Xboxa 360 narastały obawy, że konsola nie poradzi sobie z przejściem na nowy rok. Test przeprowadzony tuż po północy rozwiał większość wątpliwości, choć nie obyło się bez drobnego zgrzytu.

Xbox 360 – kłopotliwe przej ście na 2026 rok

Xbox 360 zadebiutował 22 listopada 2005 roku i ma już ponad 20 lat na karku. Mimo zamknięcia sklepu Xbox Live w lipcu 2024 roku oraz zakończenia aktywnego wsparcia, konsola wciąż pozostaje w użyciu. Nic więc dziwnego, że informacje o możliwym problemie z datą po 31 grudnia 2025 roku wzbudziły spore zainteresowanie.