X-Men przeszli metamorfozę. Marvel pomieszał gotycki styl z seksapilem

Mutanci jeszcze nigdy nie wyglądali tak mrocznie i stylowo. Uncanny X-Men #15 to nie tylko nowy rozdział w historii X-Menów, ale coś co robi wrażenie i wizualnie i fabularnie – tak jest przynajmniej promowane. Komiks serwuje czytelnikom gotycki klimat, w którym seksapil, horror i dramat idą ramię w ramię. To spora odmiana dla fanów tych komiksów Marvela.

X-Men w stylu gotyckim w nowym komiksie

Z informacji i opinii krążących w sieci wynika, że seria Uncanny X-Men wyróżnia się spośród pozostałych tytułów z linii From the Ashes. Autorzy sięgają po klimat starych komiksów i opery mydlanej, by tchnąć nowe życie w postaci. W numerze 15. dostajemy opowieść grozy, która może być dla fanów czymś ciekawym i nowym – wszystko to za sprawą wątku Dark Artery, nowej bohaterki Lady Henrietty i ponurego miejsca zwanego Haven House.