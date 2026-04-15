Wzbudzające kontrowersje polskie science fiction z terminem premiery. Pierwszy zwiastun oczekiwanego Ibru

Ibru to projekt inspirowany powieścią Anna In w grobowcach świata autorstwa Olgi Tokarczuk. Gra ma łączyć elementy cyberpunku z motywami mitologii sumeryjskiej, tworząc unikalny świat zbudowany wokół ogromnej, wielopoziomowej struktury przypominającej ziggurat. Gracz wcieli się w detektywa, który dzięki nadprzyrodzonym zdolnościom będzie rozwiązywać sprawy zlecane przez istoty wyższe, jednocześnie funkcjonując w brutalnej rzeczywistości pełnej nierówności i kontroli.

Polskie studio Sundog w końcu pokazało pierwszy zwiastun gry Ibru, czyli detektywistycznego RPG-a osadzonego w realiach science fantasy. Produkcja od początku wzbudzała spore zainteresowanie, jednak nowe informacje studia wywołały również niepokój. Okazuje się bowiem, że premiera została przesunięta aż o dwa lata i tytuł zadebiutuje dopiero w 2028 roku. Zwiastun Ibru zobaczycie poniżej.

Twórcy podkreślają, że rozgrywka skupi się na śledztwach i wyborach moralnych, a nie na walce. Decyzje podejmowane przez gracza mają wpływać na przebieg fabuły w czasie rzeczywistym, prowadząc do różnych zakończeń. Całość ma być napędzana rozwijaną technologią, która analizuje zachowania użytkownika i dostosowuje reakcje świata gry.

Projekt od początku był szeroko komentowany, między innymi ze względu na wysokie dofinansowanie przyznane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Kwota blisko 17 milionów złotych została przeznaczona na rozwój zaplecza technologicznego, a nie bezpośrednio na produkcję samej gry. Mowa o systemie InteGra, który ma umożliwić tworzenie nieliniowych RPG z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i badań psychologicznych.

Nad projektem pracuje zespół złożony z twórców związanych z branżą gier i narracji, a sama Tokarczuk była zaangażowana w jego rozwój także od strony kreatywnej. Choć autorka zrezygnowała z formalnej funkcji w strukturach spółki, nadal pozostaje związana z projektem jako akcjonariuszka i współscenarzystka.