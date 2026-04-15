Wzbudzające kontrowersje polskie science fiction z terminem premiery. Pierwszy zwiastun oczekiwanego Ibru

Projekt otrzymał dofinansowanie na rozwój technologii, które użyto w grze.
Polskie studio Sundog w końcu pokazało pierwszy zwiastun gry Ibru, czyli detektywistycznego RPG-a osadzonego w realiach science fantasy. Produkcja od początku wzbudzała spore zainteresowanie, jednak nowe informacje studia wywołały również niepokój. Okazuje się bowiem, że premiera została przesunięta aż o dwa lata i tytuł zadebiutuje dopiero w 2028 roku. Zwiastun Ibru zobaczycie poniżej.
Ibru – pierwszy zwiastun i termin premiery gry science fiction na podstawie twórczości Olgi Tokarczuk
Ibru to projekt inspirowany powieścią Anna In w grobowcach świata autorstwa Olgi Tokarczuk. Gra ma łączyć elementy cyberpunku z motywami mitologii sumeryjskiej, tworząc unikalny świat zbudowany wokół ogromnej, wielopoziomowej struktury przypominającej ziggurat. Gracz wcieli się w detektywa, który dzięki nadprzyrodzonym zdolnościom będzie rozwiązywać sprawy zlecane przez istoty wyższe, jednocześnie funkcjonując w brutalnej rzeczywistości pełnej nierówności i kontroli.
Twórcy podkreślają, że rozgrywka skupi się na śledztwach i wyborach moralnych, a nie na walce. Decyzje podejmowane przez gracza mają wpływać na przebieg fabuły w czasie rzeczywistym, prowadząc do różnych zakończeń. Całość ma być napędzana rozwijaną technologią, która analizuje zachowania użytkownika i dostosowuje reakcje świata gry.
Projekt od początku był szeroko komentowany, między innymi ze względu na wysokie dofinansowanie przyznane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Kwota blisko 17 milionów złotych została przeznaczona na rozwój zaplecza technologicznego, a nie bezpośrednio na produkcję samej gry. Mowa o systemie InteGra, który ma umożliwić tworzenie nieliniowych RPG z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i badań psychologicznych.
Nad projektem pracuje zespół złożony z twórców związanych z branżą gier i narracji, a sama Tokarczuk była zaangażowana w jego rozwój także od strony kreatywnej. Choć autorka zrezygnowała z formalnej funkcji w strukturach spółki, nadal pozostaje związana z projektem jako akcjonariuszka i współscenarzystka.
Ibru to detektywistyczne RPG z perspektywy pierwszej osoby, osadzone w świecie sumerpunku, gdzie starożytne sumeryjskie mity łączą się z cyberpunkową dystopią. Wcielasz się w świeżo stworzonego detektywa, ulepionego przez bogów z życiodajnej gliny, by stać się pionkiem w niekończącej się grze, wykraczającej poza ludzkie pojmowanie. Jednak dzięki szczęściu i determinacji nawet najmniejszy pionek może przechylić szalę.
Eksploruj futurystyczne, a zarazem pradawne miasto, pełne przemocy i ucisku. Wykorzystaj boską iskrę w sobie, aby rozwiązywać sprawy w różnych dzielnicach – od brudnych slumsów po wystawne pałace. Zdecyduj, kim jesteś i gdzie leżą twoje lojalności – wobec bogów, miasta czy samego siebie – i zmierz się z konsekwencjami.
Czy jesteś skazany na bycie pionkiem? A może zdołasz wyrwać swój los z rąk bogów? – czytamy w opisie gry na Steam.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!