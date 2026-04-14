Nadchodzi nowy serial science fiction od Netflixa. Pierwszy zwiastun budzi skojarzenia, których trudno uniknąć

To najnowsza produkcja od twórców Stranger Things.

Bracia Matt i Ross Duffer nie zwalniają tempa i kontynuują swoją współpracę z Netflixem. Po sukcesach związanych z Stranger Things, do sieci trafił pierwszy zwiastun ich nowego serialu science fiction zatytułowanego The Boroughs. Materiał szybko przyciągnął uwagę widzów, choć reakcje są dość jednoznaczne. The Boroughs – pierwszy zwiastun nowego serialu od twórców Stranger Things Za stworzenie serialu odpowiadają Jeffrey Addiss i Will Matthews, którzy przygotowali również scenariusz pierwszego oraz finałowego odcinka. Bracia Duffer pełnią w projekcie rolę producentów wykonawczych, obok twórców, reżysera Ben Taylor oraz Hiliary Leavitt.

Serial przenosi widzów do spokojnej, na pierwszy rzut oka idyllicznej społeczności emerytów. Właśnie tam grupa nietypowych bohaterów musi zmierzyć się z zagrożeniem spoza naszego świata. W pozornie malowniczej społeczności emerytów grupa nieoczywistych bohaterów musi połączyć siły, aby powstrzymać pozaziemskie zagrożenie przed odebraniem im jedynej rzeczy, której nie mają… czasu – czytamy w oficjalnym opisie serialu. Już sam opis fabuły sprawił, że część odbiorców zaczęła dostrzegać wyraźne podobieństwa do Stranger Things. Różnica polega głównie na wieku bohaterów, ponieważ tym razem zamiast nastolatków na pierwszym planie pojawiają się seniorzy. Zwiastun tylko wzmocnił te skojarzenia, co szybko znalazło odzwierciedlenie w komentarzach w mediach społecznościowych.

Warto podkreślić, że twórcy Stranger Things nie odpowiadają bezpośrednio za scenariusz, co jednak dla wielu widzów nie jest oczywiste. Już teraz pojawiają się głosy, że The Boroughs może być odbierane jako kolejna wariacja na temat znanego hitu Netflixa, niezależnie od faktycznego udziału Dufferów w projekcie. Jednym z najmocniejszych punktów produkcji będzie obsada. W serialu zobaczymy między innymi Bill Pullman, Geena Davis, Clarke Peters, Alfred Molina oraz Denis O'Hare. Towarzyszyć im będą Jena Malone, Carlos Miranda i Alice Kremelberg. W produkcji pojawią się również Rafael Casal, Ed Begley Jr., Jane Kaczmarek, Eric Edelstein, Dee Wallace, Mousa Hussein Kraish oraz Karan Soni. Przypomnijmy, że serial zadebiutuje na Netflixie już 21 maja.

