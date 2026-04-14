Jeden z najbardziej oczekiwanych filmów science fiction z datą premiery. Sony liczy na wielkie kinowe widowisko

Jeden z najbardziej oczekiwanych filmów science fiction z datą premiery.

Reżyser Godzilla Minus One pracuje również nad swoim pierwszym anglojęzycznym projektem dla Sony Pictures.

Podczas tegorocznej edycji CinemaCon ujawniono nowe informacje na temat kolejnego projektu Takashiego Yamazakiego. Japoński twórca, który zdobył międzynarodowe uznanie dzięki filmowi Godzilla Minus One, przygotowuje produkcję zatytułowaną Grandgear. Produkcja otrzymała już nawet datę premiery i film zadebiutuje w kinach 18 lutego 2028 roku. Grandgear – data premiery nowego filmu science fiction od reżysera Godzilli Nowy projekt Yamazakiego powstaje we współpracy z Sony Pictures oraz studiem Bad Robot należącym do J. J. Abramsa. Film będzie pierwszą anglojęzyczną produkcją w dorobku reżysera, co czyni go szczególnie istotnym krokiem w jego karierze. Warto dodać, że prawa do projektu były przedmiotem intensywnej rywalizacji pomiędzy studiami jeszcze w 2024 roku.

Szczegóły fabuły Grandgear pozostają owiane tajemnicą, jednak pierwsze zapowiedzi sugerują, że widzowie mogą spodziewać się widowiskowego kina z wyraźnym autorskim sznytem twórcy. Yamazaki odpowiada zarówno za scenariusz, jak i reżyserię filmu, a w gronie producentów znaleźli się Abrams oraz Glen Zipper. Sukces poprzedniego filmu reżysera znacząco podniósł oczekiwania wobec jego kolejnego dzieła. Godzilla Minus One okazał się globalnym hitem, zarabiając ponad 113 milionów dolarów przy stosunkowo niewielkim budżecie wynoszącym mniej niż 15 milionów dolarów. Produkcja zapisała się także w historii serii, zdobywając Oscara za najlepsze efekty specjalne oraz stając się najbardziej dochodowym japońskim filmem w Ameryce Północnej.

GramTV przedstawia:

Reżyser podczas gali Oscarów podkreślał, jak niezwykłym doświadczeniem było dla niego znalezienie się w centrum hollywoodzkiego świata: Z tak daleka od Hollywood nawet sama możliwość stanięcia na tej scenie wydawała się nieosiągalna. Już w momencie nominacji czuliśmy się jak Rocky Balboa zaproszony do ringu jako równy przeciwnik dla największych rywali, co samo w sobie było cudem. A jednak tutaj jesteśmy. Zanim jednak Grandgear trafi do kin, Yamazaki zaprezentuje jeszcze jeden projekt osadzony w uniwersum Godzilli. Godzilla Minus Zero zadebiutuje w Japonii 3 listopada, a niedługo później pojawi się również na rynku amerykańskim i do Europy.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.