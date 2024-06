Wystartowało Steam Summer Sale 2024. Gry na PC taniej nawet o 90%

Kilka dni temu mieliśmy okazję zerknąć na zwiastun zapowiadający Steam Summer Sale 2024. Podczas wydarzenia skierowanego do użytkowników platformy Valve można zakupić gry na PC z wysokimi rabatami. Do 11 lipca 2024 roku znajdziemy na Steam taniej takie tytuły jak Manor Lords, Lies of P, Lords of the Fallen, Frostpunk, Baldur’s Gate 3 czy Hades.