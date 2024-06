Zbliża się Steam Summer Sale 2024. Zwiastun przedstawia pierwsze gry, które kupimy ze zniżką

Już jutro – 27 czerwca o godzinie 19:00 – wystartuje Steam Summer Sale 2024. Wydarzenie potrwa do 11 lipca, a promocje obejmować będą „tysiące gier”. W sieci pojawił się już zwiastun prezentujący pierwsze tytuły, które zainteresowani będą mogli zakupić ze zniżką – wśród nich znajduje się między innymi Palworld, iRacing, Supermarket Simulator, Manor Lords, Stellaris, The Planet Crafter, Content Warning, Batman: Arkham Knight czy Party Animals.

Dołączcie do nas podczas Steam Summer Sale ze zniżkami na tysiące gier w gorącym okresie letnim! Bijatyki? Mamy. Gry RPG? Mamy. Gry relaksujące? Mamy. Hack and Slashe? Przygodowe? FPS-y? Wszystko to mamy! – ogłasza Valve.