The Crew Motorfest z trzecim sezonem. Hollywoodzka akcja, nowe pojazdy i nie tylko

We wrześniu ubiegłego roku zadebiutował The Crew Motorfest – najnowsza odsłona wyścigowej gry od Ubisoftu. Od kilku miesięcy rozgrywkę uprzyjemniała ekipa Hoonigan, natomiast teraz nadeszła pora na kolejny, trzeci już sezon. Tym razem twórcy skoncentrowali się na hollywoodzkiej akcji.

Po atrakcjach związanych z obecnością w The Crew Motorfest ekipy Hoonigan przyszedł czas na nową zawartość.Deweloperzy postawili na klimat Hollywood, co ukazuje między innymi najnowszy zwiastun udostępniony w sieci.

Za ich ukończenie gracze otrzymają Astona Martina DB5 z 1963 roku. Dodatkowo na zainteresowanych czeka 15 pobocznych aktywności i nowe wyzwania. Wspomniany samochód nie jest jednak jedynym, który trafi do gry. Trzeci sezon The Crew Motorfest przyniesie bowiem 20 nowych aut, jednak będą się one pojawiały systematycznie przez kolejne 4 miesiące. Pełna lista samochodów znajduje się na oficjalnej stronie gry