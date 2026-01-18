Wysokie oceny, stary problem. W przypadku tego filmu Netflix znów nie potrafił się powstrzymać

16 stycznia na Netflixie premierę miał nowy film z Benem Affleckiem i Mattem Damonem – Łup, wyreżyserowany przez Joe Carnahana. Produkcja zebrała całkiem dobre opinie: na Rotten Tomatoes 83% krytyków oceniło ją pozytywnie. Mimo to film nie uniknął pewnych typowych dla produkcji Netflixa problemów.

Matt Damon przyznaje, że postacie filmów Netflix muszą tłumaczyć widzowi fabułę

Jak zauważa dziennikarz World of Reel, Łup korzysta z typowych dla Netflixa rozwiązań narracyjnych, polegających na nadmiernym tłumaczeniu fabuły w dialogach, tak aby nawet widz oglądający film „jednym okiem” mógł bez trudu nadążyć za historią. W filmie widać to w sposób wyraźny.