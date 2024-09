Reżyser Star Wars Outlaws jest „trochę rozczarowany” średnią ocen na Metacritic

Star Wars Outlaws zebrało mieszane recenzje . Najnowsza produkcja Ubisoftu otrzymała bowiem kilka naprawdę wysokich not, ale duża część recenzentów oceniła wspomniany tytuł znacznie mniej pozytywnie. Tymczasem reżyser gry przyznaje, że jest „trochę rozczarowany” średnią ocen Star Wars Outlaws na Metacritic.

Widok niesamowitych zrzutów ekranu, które są przechwytywane i udostępniane, przyniósł mi wiele radości. Myślę, że to pozytywny dowód na to, że jest to doświadczenie, jakiego nie było wcześniej w Gwiezdnych Wojnach, które pozwala wejść do tego świata i cieszyć się wirtualną turystyką – mówi Gerighty.

Gerighty podkreślił, że uznanie ze strony branżowych mediów i krytyków jest dla deweloperów „bardzo ważne”. Reżyser Star Wars Outlaws jest jednak zadowolony z reakcji samych graczy, którzy – jgeo zdaniem – „naprawdę łączą się” z tym, co zrobili deweloperzy. Massive Entertainment odczuwa z kolei „dumę, szczęście i poczucie spełnienia”, mimo mieszanych recenzji.

Reżyser Star Wars Outlaws zapewnił również, że Massive Entertainment nie zamierza zbyt szybko porzucać swojej produkcji. Gerighty uważa, że we wspomnianą grą „miliony ludzi będą grać przez lata”, a deweloperzy „nie przestaną jej ulepszać”. Następnie śmiejąc się, dodał, że to kłamstwo i prawdopodobnie w końcu się to stanie, ale na ten moment o tym nie myśli.

Na koniec warto przypomnieć, że Star Wars Outlaws dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.