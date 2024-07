Yasuke był samurajem koniec i kropka. Fani Assassin’s Creed banowani za inne zdanie

W zeszłym tygodniu Ubisoft opublikował oświadczenie w sprawie Assassin’s Creed Shadows , w którym francuska firma odniosła się do kontrowersji związanych z nadchodzącą odsłoną serii. Wygląda na to, że nie tylko wydawca ma dość dyskusji i sporów na temat wspomnianej produkcji. Moderatorzy subreddita Assassin’s Creed postanowili bowiem postawić wyraźną granicę w dyskusjach dotyczących Yasuke.

Każdy, kto jest innego zdania, musi natomiast liczyć się z banem na subreddicie Assassin’s Creed. Moderatorzy najwyraźniej mają już dość dyskusji, które – ich zdaniem – „nigdy nie miały żadnego sensu”. Jednocześnie podkreślono, że w grach z serii Assassin’s Creed mamy do czynienia z „fikcją historyczną”, o czym widocznie część fanów zdążyła zapomnieć.

Podczas gdy wszyscy bohaterowie serii byli do tej pory fikcyjni, wprowadzenie Yasuke dało niektórym fałszywe wrażenie, że powyższa zasada nie ma zastosowania. Wciąż tak jest. Yasuke, który jest samurajem, co zostało potwierdzone przez wielu renomowanych historyków z całego świata, w tym z Japonii, mógł nie odgrywać tak dużej roli w prawdziwym świecie, jak ma to miejsce w Shadows. To jest w porządku. To jest tylko gra wideo – wyjaśniają moderatorzy.

W dalszej części wpisu zaznaczono, że nikt nie powinien traktować serii Assassin’s Creed jako podręcznika do historii. Moderatorzy podkreślili także, że jeśli ktoś udziela się na forum wyłącznie po to, by wyrazić swoje niezadowolenie w kwestii Yasuke lub „różnych innych niedokładnych szczegółów”, to „nadszedł czas, aby zrozumieć, że nie jest to miejsce na takie dyskusje”.