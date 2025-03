Wyprzedaż w Xbox Store. Produkcje Square Enix, z serii Call of Duty oraz Final Fantasy dostępne w promocyjnych cenach

W sklepie Xboxa pojawiła się kolejna wyprzedaż. Tym razem Microsoft zdecydował się na przecenienie głównie gier od wydawnictwa Square Enix oraz serii Call of Duty. Przez ograniczony czas możemy nabyć takie gry, jak Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Black Ops 2, czy też serię Final Fantasy.

Xbox Store - nowe promocje na gry

Poniżej zamieszczamy listę tytułów, które zasługują na największą uwagę podczas promocji w Xbox Store. Zniżki na gry wynoszą od 40 do nawet 70 procent. Niestety, zniżki zakończą się w różnych terminach, więc dla każdej oferty termin może być inny - większość z nich ma się zakończyć za 13 dni, czyli niecałe 2 tygodnie.