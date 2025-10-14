Wyprzedaż w Nintendo eShop. Gry od WB Games taniej nawet o 90%

Na Nintendo eShop wystartowała nowa promocja, w ramach której można dorwać popularne tytuły w niskich cenach. Na liście znalazły się między innymi gry z uniwersum Harry’ego Pottera oraz LEGO. To świetna okazja, by uzupełnić bibliotekę na Switchu bez nadwyrężania portfela.

Nintendo eShop z promocją na gry WB Games

Wśród najciekawszych ofert znajdziemy Hogwarts Legacy w wersji na Nintendo Switch, dostępne już za 53,80 zł. Fanów klocków ucieszy również LEGO Harry Potter Collection, przecenione do 25,80 zł, oraz LEGO Jurassic World dostępne za zaledwie 16,90 zł. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty: