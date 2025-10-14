Wyprzedaż w Nintendo eShop. Gry od WB Games taniej nawet o 90%

Na Nintendo eShop wystartowała nowa promocja, w ramach której można dorwać popularne tytuły w niskich cenach. Na liście znalazły się między innymi gry z uniwersum Harry’ego Pottera oraz LEGO. To świetna okazja, by uzupełnić bibliotekę na Switchu bez nadwyrężania portfela.
Nintendo eShop z promocją na gry WB Games
Wśród najciekawszych ofert znajdziemy Hogwarts Legacy w wersji na Nintendo Switch, dostępne już za 53,80 zł. Fanów klocków ucieszy również LEGO Harry Potter Collection, przecenione do 25,80 zł, oraz LEGO Jurassic World dostępne za zaledwie 16,90 zł. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- Hogwarts Legacy (NS) – 53,80 zł (zamiast 269 zł
- Hogwarts Legacy (NS2) – 188,30 zł (zamiast 269 zł)
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (NS) – 51,80 zł (zamiast 259 zł)
- LEGO Harry Potter Collection (NS) – 25,80 zł (zamiast 129 zł)
- LEGO Jurassic World (NS) – 16,90 zł (zamiast 169 zł)
- LEGO Marvel Super Heroes (NS) – 18,59 zł (zamiast 169 zł)
- LEGO DC Super-Villains (NS) – 24,90 zł (zamiast 249 zł)
- Batman: Arkham Knight (NS) – 43,60 zł (zamiast 109 zł)
- Celeste (NS) – 20 zł (zamiast 80 zł)
