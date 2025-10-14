Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyprzedaż w Nintendo eShop. Gry od WB Games taniej nawet o 90%

Patrycja Pietrowska
2025/10/14 15:00
0
0

Hogwarts Legacy i gry LEGO w niższych cenach na Nintendo Switch.

Na Nintendo eShop wystartowała nowa promocja, w ramach której można dorwać popularne tytuły w niskich cenach. Na liście znalazły się między innymi gry z uniwersum Harry’ego Pottera oraz LEGO. To świetna okazja, by uzupełnić bibliotekę na Switchu bez nadwyrężania portfela.

Nintendo eShop
Nintendo eShop

Nintendo eShop z promocją na gry WB Games

Wśród najciekawszych ofert znajdziemy Hogwarts Legacy w wersji na Nintendo Switch, dostępne już za 53,80 zł. Fanów klocków ucieszy również LEGO Harry Potter Collection, przecenione do 25,80 zł, oraz LEGO Jurassic World dostępne za zaledwie 16,90 zł. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

GramTV przedstawia:

Tagi:

Nintendo
Nintendo Switch
promocja
oferta
wyprzedaż
promocje
okazja
Nintendo eShop
wyprzedaż gier
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112