Wyprzedaż w Epic Games Store. Gry na PC taniej nawet o 80%

W sklepie Epic Games wystartowała wyprzedaż gier na PC. Z oferty możemy skorzystać do 5 lutego, do godziny 17:00 czasu polskiego. Platforma przeceniła sporo różnorodnych tytułów, z których każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Oszczędności w Epic. Wyprzedaż gier na PC w Epic Games Store

Epic Games Store ruszył z nową wyprzedażą gier na PC. Zainteresowani mogą zaoszczędzić nawet 80% na różnorodnych tytułach dostępnych w ofercie sklepu. Poniżej przedstawiamy wybrane gry w promocji: