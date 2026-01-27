Wyprzedaż w Epic Games Store. Gry na PC taniej nawet o 80%

W sklepie Epic Games wystartowała wyprzedaż gier na PC. Z oferty możemy skorzystać do 5 lutego, do godziny 17:00 czasu polskiego. Platforma przeceniła sporo różnorodnych tytułów, z których każdy powinien znaleźć coś dla siebie.
Oszczędności w Epic. Wyprzedaż gier na PC w Epic Games Store
Epic Games Store ruszył z nową wyprzedażą gier na PC. Zainteresowani mogą zaoszczędzić nawet 80% na różnorodnych tytułach dostępnych w ofercie sklepu. Poniżej przedstawiamy wybrane gry w promocji:
- Clair Obscur: Expedition 33 – Deluxe Edition – 192,60 zł (zamiast 214 zł)
- Mount & Blade II – 114,99 zł (zamiast 229,99 zł)
- Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition – 24,90 zł (zamiast 249 zł)
- The Sinking City Remastered - Deluxe Edition – 54,80 zł (zamiast 274 zł)
- Kangurek Kao – 25,98 zł (zamiast 129,90 zł)
- Overcooked! 2 – Gourmet Edition – 34,99 zł (zamiast 174,99 zł)
- Sherlock Holmes The Awakened – Wydanie premium – 39,75 zł (zamiast 265 zł)
- Two Point Campus – 19,35 zł (zamiast 129 zł)
- The Talos Principle 2 – 41,69 zł (zamiast 138,99 zł)
- Sonic Frontiers – 80,70 zł (zamiast 269 zł)
- Trek to Yomi – 21 zł (zamiast 84 zł)
- Ghostrunner 2 Brutal Edition – 49,80 zł (zamiast 249 zł)
- Dead by Daylight – Złota Edycja – 134,50 zł (zamiast 269 zł)
- HOT WHEELS UNLEASHED – 25,35 zł (zamiast 169 zł)
- MotoGP 21 – 16,35 zł (zamiast 109 zł)
