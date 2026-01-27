Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyprzedaż w Epic Games Store. Gry na PC taniej nawet o 80%

Patrycja Pietrowska
2026/01/27 12:30
Oszczędności w Epic.

W sklepie Epic Games wystartowała wyprzedaż gier na PC. Z oferty możemy skorzystać do 5 lutego, do godziny 17:00 czasu polskiego. Platforma przeceniła sporo różnorodnych tytułów, z których każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Epic Games Store ruszył z nową wyprzedażą gier na PC. Zainteresowani mogą zaoszczędzić nawet 80% na różnorodnych tytułach dostępnych w ofercie sklepu. Poniżej przedstawiamy wybrane gry w promocji:

Wszystkie tytuły dostępne w promocji znajdują się w tym miejscu.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

