Wyprzedaż Supergiant Games & Friends na Steam ruszyła. Hity taniej nawet o 85%

Na Steam wystartowała wyprzedaż Supergiant Games & Friends Sale. W ramach promocji przeceniono dziesiątki gier, a rabaty sięgają nawet -85%.
Supergiant Games & Friends Sale – Transistor i inne perełki
W ramach promocji na platformie Valve możemy znaleźć naprawdę wiele różnego rodzaju przecen. Wśród tytułów dostępnych w niższej cenie wyróżniają się m.in.:
- Transistor – 13,79 zł (-85%)
- Hades – 28,74 zł (-75%)
- Bastion – 10,19 zł (-85%)
- Pyre – 22,99 zł (-75%)
- Grim Dawn – 17,24 zł (-85%)
- Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm – 24,99 zł (-75%)
- Tribe: Primitive Builder – 17,99 zł (-80%)
- Death Road to Canada – 10,79 zł (-80%)
- Gang Beasts – 23,99 zł (-60%)
- Temtem – 32,39 zł (-80%)
- Prison Simulator – 14,39 zł (-80%)
