Wyprzedaż na Steamie. Gry na PC taniej nawet o 80%

Na Steamie wystartowała kolejna wyprzedaż, która pozwala zaoszczędzić na grach na PC nawet 80%. Festiwal Zwierząt stanowi dobry moment, by uzupełnić cyfrową bibliotekę gier. Wśród przecenionych tytułów znajdziemy między innymi Planet Zoo, Kangurka Kao czy Empire of the Ants.
Festiwal Zwierząt na Steam. Gry na PC taniej nawet o 80%
Pojawiła się świetna okazja dla miłośników zwierzaków. Steam ruszył bowiem z kolejną wyprzedażą, tym razem nazwaną Festiwal Zwierząt. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- Planet Zoo – 48,59 zł (zamiast 161,99 zł)
- Goat Simulator 3 – 55,59 zł (zamiast 138,99 zł)
- Goat Simulator – 7,35 zł (zamiast 36,79 zł)
- Kangurek Kao – 25,98 zł (zamiast 129,90 zł)
- Empire of the Ants – 84,50 zł (zamiast 169 zł)
- ARK: Survival Ascended – 104,24 zł (zamiast 208,49 zł)
- Maneater – 29,80 zł (zamiast 149 zł)
- Restaurats – 40,50 zł (zamiast 54 zł)
- Little Kitty, Big City – 59,39 zł (zamiast 98,99 zł)
- TUNIC – 69,49 zł (zamiast 138,99 zł)
- Whiskerwood – 79,99 zł (zamiast 99,99 zł)
- My Little Puppy – 91,99 zł (zamiast 114,99 zł)
- Night in the Woods – 45,99 zł (zamiast 91,99 zł)
- Animal Shelter – 18,39 zł (zamiast 91,99 zł)
- Hello Kitty Island Adventure – 120 zł (zamiast 160 zł)
- WolfQuest: Anniversary Edition – 60,71 zł (zamiast 91,99 zł)
- Sunderfolk – 131,99 zł (zamiast 219,99 zł)
- Easy Delivery Co. – 39,99 zł (zamiast 49,99 zł)
- Prehistoric Kingdom – 75,59 zł (zamiast 107,99 zł)
- Spirit of the North 2 – 83,39 zł (zamiast 138,99 zł)
- Spirit of the North – 14,39 zł (zamiast 71,99 zł)
Pełna oferta znajduje się w tym miejscu.
