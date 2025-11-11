Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyprzedaż na Steamie. Gry na PC taniej nawet o 80%

Patrycja Pietrowska
2025/11/11 19:00
0
0

Na Steamie wystartował Festiwal Zwierząt.

Na Steamie wystartowała kolejna wyprzedaż, która pozwala zaoszczędzić na grach na PC nawet 80%. Festiwal Zwierząt stanowi dobry moment, by uzupełnić cyfrową bibliotekę gier. Wśród przecenionych tytułów znajdziemy między innymi Planet Zoo, Kangurka Kao czy Empire of the Ants.

Festiwal Zwierząt na Steam. Gry na PC taniej nawet o 80%

Pojawiła się świetna okazja dla miłośników zwierzaków. Steam ruszył bowiem z kolejną wyprzedażą, tym razem nazwaną Festiwal Zwierząt. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
Pełna oferta znajduje się w tym miejscu.

Źródło:https://store.steampowered.com/category/animal

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

