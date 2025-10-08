Wyprzedaż gier na PS4 i PS5. Wybór gracza w PlayStation Store

Sklep cyfrowy PlayStation Store rozpoczął nową falę promocji, prezentując obniżki cenowe w sekcji zatytułowanej Wybór gracza. Ta cykliczna akcja rabatowa oferuje znaczące zniżki na liczne produkcje przeznaczone dla konsol PlayStation 5 i PlayStation 4. W ofercie znajdziemy między innymi NBA 2K26, GTA 5 czy The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Kolejna fala promocji w PS Store. Gry na PS4 i PS5 taniej

Pełną ofertę znajdziecie w tym miejscu.