Wyprzedaż gier na PS4 i PS5. Wybór gracza w PlayStation Store

Sklep cyfrowy PlayStation Store rozpoczął nową falę promocji, prezentując obniżki cenowe w sekcji zatytułowanej Wybór gracza. Ta cykliczna akcja rabatowa oferuje znaczące zniżki na liczne produkcje przeznaczone dla konsol PlayStation 5 i PlayStation 4. W ofercie znajdziemy między innymi NBA 2K26, GTA 5 czy The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.
Kolejna fala promocji w PS Store. Gry na PS4 i PS5 taniej
PlayStation wystartowało z kolejną akcją promocyjną. W PS Store, w ramach Wyboru gracza, możemy dostać wiele tytułów przeznaczonych na PS4 i PS5 w obniżonych cenach. Poniżej prezentujemy wybrane gry z oferty:
- NBA 2K26 (PS4, PS5) – 237,30 zł
- Gears of War: Reloaded (PS5) – 126,75 zł
- Grand Theft Auto V: Edycja Premium (PS4) – 62,58 zł
- Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) – 197,10 zł
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (PS5) – 199,20 zł
- Gran Turismo 7 (PS4, PS5) – 169,50 zł
- WWE 2K25 Standard Edition (PS4, PS5) – 127,60 zł
- Red Dead Redemption 2 (PS4) – 64,75 zł
- The Crew Motorfest (PS4) – 74,75 zł
- It Takes Two (PS4, PS5) – 50,70 zł
- Kingdom Come: Deliverance II (PS5) – 194,35 zł
- Mortal Kombat 1 (PS5) – 72,27 zł
- Farming Simulator 25 (PS5) – 207,20 zł
- TEKKEN 8 (PS5) – 129,50 zł
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) – 149,50 zł
- Star Wars Outlaws (PS5) – 174,50 zł
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (PS5) – 155,40 zł
- Marvel's Spider-Man Remastered (PS5) – 150,22 zł
- RoadCraft (PS5) – 135,20 zł
- Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 - Edycja Międzygeneracyjna (PS4, PS5) – 150,85 zł
- Jurassic World Evolution 2 (PS4, PS5) – 64,75 zł
- The Forest (PS4) – 23,10 zł
- Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Kompletna (PS4, PS5) – 37,80 zł
- Medieval Dynasty (PS5) – 89,40 zł
- Riders Republic (PS4, PS5) – 44,97 zł
