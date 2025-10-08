Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyprzedaż gier na PS4 i PS5. Wybór gracza w PlayStation Store

Patrycja Pietrowska
2025/10/08 10:50
0
0

Gry przeznaczone na konsole Sony w obniżonych cenach.

Sklep cyfrowy PlayStation Store rozpoczął nową falę promocji, prezentując obniżki cenowe w sekcji zatytułowanej Wybór gracza. Ta cykliczna akcja rabatowa oferuje znaczące zniżki na liczne produkcje przeznaczone dla konsol PlayStation 5 i PlayStation 4. W ofercie znajdziemy między innymi NBA 2K26, GTA 5 czy The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Wybór gracza w PS Store
Wybór gracza w PS Store

Kolejna fala promocji w PS Store. Gry na PS4 i PS5 taniej

PlayStation wystartowało z kolejną akcją promocyjną. W PS Store, w ramach Wyboru gracza, możemy dostać wiele tytułów przeznaczonych na PS4 i PS5 w obniżonych cenach. Poniżej prezentujemy wybrane gry z oferty:

Pełną ofertę znajdziecie w tym miejscu.

Źródło:https://store.playstation.com/pl-pl/category/0265968c-b243-4782-9209-a235ba53f954/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

