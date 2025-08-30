Wyprzedaż gier Ubisoftu na Steam. Ghost Recon Breakpoint taniej o 90%

Na Steamie trwa właśnie wyprzedaż gier Ubisoftu. Promocje potrwają do 1 września 2025 roku. W ofercie znajdziemy wiele tytułów wydawcy, w tym Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Star Wars Outlaws czy The Settlers: New Allies w obniżonych cenach.
Gry Ubisoftu taniej na Steamie. Wyprzedaż gier na PC
Steam wystartował z kolejną promocją. Tym razem wyprzedaż obejmuje gry Ubisoftu. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- Star Wars Outlaws – 130,45 zł (zamiast 289,90 zł)
- Star Wars Outlaws - Deluxe Edition – 166,45 zł (zamiast 369,90 zł)
- Star Wars Outlaws: Wild Card DLC – 35,94 zł (zamiast 59,90 zł)
- Prince of Persia: Warrior Within – 7,98 zł (zamiast 39,90 zł)
- Prince of Persia: The Forgotten Sands – 7,98 zł (zamiast 39,90 zł)
- The Settlers: New Allies – 47,97 zł (zamiast 159,90 zł)
- Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – 24,99 zł (zamiast 249,90 zł)
- Tom Clancy’s The Division – 17,98 zł (zamiast 119,90 zł)
- Tom Clancy’s The Division 2 – 23,98 zł (zamiast 119,90 zł)
- Tom Clancy's Splinter Cell – 4,97 zł (zamiast 19,90 zł)
- Tom Clancy's Rainbow Six Vegas – 9,97 zł (zamiast 39,90 zł)
- Assassin's Creed III Remastered – 39,97 zł (zamiast 159,90 zł)
- Assassin’s Creed Rogue – 11,98 zł (zamiast 79,90 zł)
- Rayman Bundle – 87,15 zł (zamiast 125,73 zł)
- Rayman Origins – 11,97 zł (zamiast 39,90 zł)
- Star Trek: Bridge Crew – 39,96 zł (zamiast 99,90 zł)
- Star Trek: Bridge Crew – The Next Generation – 19,95 zł (zamiast 39,90 zł)
