Wyprzedaż gier Ubisoftu na Steam. Ghost Recon Breakpoint taniej o 90%

To dobra okazja, by uzupełnić cyfrową bibliotekę na platformie Valve.

Na Steamie trwa właśnie wyprzedaż gier Ubisoftu. Promocje potrwają do 1 września 2025 roku. W ofercie znajdziemy wiele tytułów wydawcy, w tym Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Star Wars Outlaws czy The Settlers: New Allies w obniżonych cenach.

Gry Ubisoftu taniej na Steamie. Wyprzedaż gier na PC

Steam wystartował z kolejną promocją. Tym razem wyprzedaż obejmuje gry Ubisoftu. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty: