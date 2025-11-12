Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyprzedaż gier strategicznych na GOG.com. Gry na PC taniej nawet o 90%

Patrycja Pietrowska
2025/11/12 19:30
0
0

Strategy Promo na stronie GOG.com.

GOG.com wystartował z kolejną wyprzedażą gier na PC. Tym razem pojawiło się coś dla miłośników gier strategicznych. W ramach Strategy Promo możemy zaoszczędzić na wybranych tytułach nawet 90%.

Gry na PC – GOG.com
Gry na PC – GOG.com

Strategy Promo na GOG.com. Wyprzedaż gier na PC

Fani gier strategicznych powinni zwrócić uwagę na wyprzedaż na stronie GOG.com. Sklep przygotował bowiem Strategy Promo, które pozwala uzupełnić cyfrową bibliotekę o gry w obniżonych cenach. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

GramTV przedstawia:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

Źródło:https://www.gog.com/pl/promo/20251106_strategy_games_promo

Tagi:

promocja
oferta
GOG.com
cyfrowa dystrybucja
wyprzedaż
promocje
GOG
gry na PC
okazja
gry strategiczne
wyprzedaż gier
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112