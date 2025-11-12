Wyprzedaż gier strategicznych na GOG.com. Gry na PC taniej nawet o 90%

GOG.com wystartował z kolejną wyprzedażą gier na PC. Tym razem pojawiło się coś dla miłośników gier strategicznych. W ramach Strategy Promo możemy zaoszczędzić na wybranych tytułach nawet 90%.
Strategy Promo na GOG.com. Wyprzedaż gier na PC
Fani gier strategicznych powinni zwrócić uwagę na wyprzedaż na stronie GOG.com. Sklep przygotował bowiem Strategy Promo, które pozwala uzupełnić cyfrową bibliotekę o gry w obniżonych cenach. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- The Settlers 4: Gold Edition – 9,99 zł (zamiast 39,89 zł)
- Settlers 3: Ultimate Collection – 9,99 zł (zamiast 39,89 zł)
- The Settlers 2: 10th Anniversary – 9,99 zł (zamiast 39,89 zł)
- World in Conflict: Complete Edition – 9,99 zł (zamiast 39,89 zł)
- SPORE Collection – 39,19 zł (zamiast 118,59 zł)
- Homeworld Remastered Collection – 9,99 zł (zamiast 99,99 zł)
- Warhammer 40,000: Dawn of War II - Anniversary Edition – 30 zł (zamiast 149,99 zł)
- Sid Meier's Civilization IV: The Complete Edition – 17,09 zł (zamiast 85,39 zł)
- Manor Lords – 97,49 zł (zamiast 149,99 zł)
- Port Royale – 7,99 zł (zamiast 19,99 zł)
- Port Royale 2 – 4,49 zł (zamiast 22,49 zł)
- Men of War: Assault Squad – 4,49 zł (zamiast 44,49 zł)
- Pharaoh: A New Era – 63,49 zł (zamiast 105,79 zł)
- Against the Storm – 50 zł (zamiast 99,99 zł)
- Empires: Dawn of the Modern World – 16,79 zł (zamiast 34,99 zł)
- Haegemonia Gold Edition – 3,49 zł (zamiast 34,99 zł)
- Pizza Connection – 2,19 zł (zamiast 21,99 zł)
- Pizza Connection 2 – 2,19 zł (zamiast 21,99 zł)
- Pizza Connection 3 – 7,19 zł (zamiast 71,99 zł)
- Dorfromantik – 35,69 zł (zamiast 50,99 zł)
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!