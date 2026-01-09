Wyprzedaż gier sci-fi na GOG.com. Wybrane tytuły na PC nawet 95% taniej

Pojawiła się świetna okazja dla miłośników klimatów science-fiction. GOG.com wystartował bowiem z promocją, w ramach której możemy kupić reprezentantów wspomnianego gatunku taniej nawet o 95%. Oferta obejmuje wiele ciekawych produkcji, w tym Control oraz The Alters.

Gry science-fiction taniej na GOG.com. Wyprzedaż Sci-Fi Promo

Daj się zabrać w kosmos dzięki zniżkom na najlepsze gry sci-fi! Przejmij dowodzenie nad statkami kosmicznymi, staw czoła niebezpieczeństwom galaktyki i odkrywaj tajemnicze cywilizacje. Wybór należy do Ciebie - żyj długo i pomyślnie.

W sklepie GOG.com trwa właśnie wyprzedaż Sci-Fi Promo. To doskonała okazja, aby uzupełnić braki w cyfrowej kolekcji gier na PC. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.