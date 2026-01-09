Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyprzedaż gier sci-fi na GOG.com. Wybrane tytuły na PC nawet 95% taniej

Patrycja Pietrowska
2026/01/09 14:30
1
0

Gry science-fiction taniej na GOG.com.

Pojawiła się świetna okazja dla miłośników klimatów science-fiction. GOG.com wystartował bowiem z promocją, w ramach której możemy kupić reprezentantów wspomnianego gatunku taniej nawet o 95%. Oferta obejmuje wiele ciekawych produkcji, w tym Control oraz The Alters.

Sci-Fi Promo – GOG.com
Sci-Fi Promo – GOG.com

Gry science-fiction taniej na GOG.com. Wyprzedaż Sci-Fi Promo

Daj się zabrać w kosmos dzięki zniżkom na najlepsze gry sci-fi! Przejmij dowodzenie nad statkami kosmicznymi, staw czoła niebezpieczeństwom galaktyki i odkrywaj tajemnicze cywilizacje. Wybór należy do Ciebie - żyj długo i pomyślnie.

W sklepie GOG.com trwa właśnie wyprzedaż Sci-Fi Promo. To doskonała okazja, aby uzupełnić braki w cyfrowej kolekcji gier na PC. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

GramTV przedstawia:

Tagi:

promocja
oferta
GOG.com
cyfrowa dystrybucja
science fiction
wyprzedaż
promocje
GOG
gry na PC
okazja
wyprzedaż gier
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 14:43

Ostatnio patrzyłem na stimie na jakąś grę sprzed... bo ja wiem? 15 lat? Nadal kosztowała (mimo jakiejś promki) zdaje się ok 80 zeta. Po tylu latach???




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112