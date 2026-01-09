Wyprzedaż gier sci-fi na GOG.com. Wybrane tytuły na PC nawet 95% taniej

Pojawiła się świetna okazja dla miłośników klimatów science-fiction. GOG.com wystartował bowiem z promocją, w ramach której możemy kupić reprezentantów wspomnianego gatunku taniej nawet o 95%. Oferta obejmuje wiele ciekawych produkcji, w tym Control oraz The Alters.
Gry science-fiction taniej na GOG.com. Wyprzedaż Sci-Fi Promo
Daj się zabrać w kosmos dzięki zniżkom na najlepsze gry sci-fi! Przejmij dowodzenie nad statkami kosmicznymi, staw czoła niebezpieczeństwom galaktyki i odkrywaj tajemnicze cywilizacje. Wybór należy do Ciebie - żyj długo i pomyślnie.
W sklepie GOG.com trwa właśnie wyprzedaż Sci-Fi Promo. To doskonała okazja, aby uzupełnić braki w cyfrowej kolekcji gier na PC. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- EVERSPACE – 4,49 zł (zamiast 89,99 zł)
- EVERSPACE 2 – 50 zł (zamiast 249,99 zł)
- The Alters – 84,79 zł (zamiast 121,09 zł)
- The Alters: Deluxe Edition – 117,19 zł (zamiast 167,39 zł)
- The Invincible – 56,29 zł (zamiast 125 zł)
- The Invincible: Deluxe Edition – 67,59 zł (zamiast 150,28 zł)
- The Talos Principle 2 – 41,69 zł (zamiast 138,99 zł)
- Homeworld Remastered Collection – 9,99 zł (zamiast 99,99 zł)
- XCOM 2 – 107,49 zł (zamiast 214,89 zł)
- Control Ultimate Edition – 25,39 zł (zamiast 169 zł)
- Shadow Warrior (2013) – 10,99 zł (zamiast 109,99 zł)
- Shadow Warrior 2 – 10,99 zł (zamiast 109,99 zł)
- Stellaris – 46,29 zł (zamiast 184,99 zł)
- System Shock – 62,69 zł (zamiast 179 zł)
- RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition – 83,39 zł (zamiast 208,49 zł)
- SUPERHOT – 8,99 zł (zamiast 29,99 zł)
- Chernobylite – 24 zł (zamiast 119,99 zł)
- Citizen Sleeper – 21,61 zł (zamiast 71,99 zł)
- Deliver Us The Moon – 13,49 zł (zamiast 89,99 zł)
- The Gunk – 2,69 zł (zamiast 89,99 zł)
- Chorus – 10,59 zł (zamiast 105,61 zł)
- Synthwave Burnout – 1,79 zł (zamiast 35,99 zł)
- SteamWorld Heist – 2,69 zł (zamiast 53,99 zł)
- Scorn – 34,79 zł (zamiast 139 zł)
- Unavowed – 16,19 zł (zamiast 53,99 zł)
- Furi – 18,39 zł (zamiast 91,99 zł)
- MechWarrior 5: Mercenaries – 43,19 zł (zamiast 107,99 zł)
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.