Festiwal Koni na Steamie. Gry na PC w promocji

Platforma Steam wystartowała z kolejną wyprzedażą gier na PC. Teraz pojawiło się coś dla miłośników zwierząt. Trwa bowiem Festiwal Koni, w ramach którego możemy zaoszczędzić na różnorodnych tytułach przeznaczonych na komputery osobiste.
Wyprzedaż gier na Steam. Wystartował Festiwal Koni
Koń, jaki jest, każdy widzi, ale na tym festiwalu są też jednorożce, osły i nie tylko.
Na Steamie trwa właśnie Festiwal Koni. Wydarzenie pozwala kupić wiele gier przeznaczonych na PC w niższych cenach. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- The Ranch of Rivershine – 64,79 zł (zamiast 107,99 zł)
- Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition – 92,49 zł (zamiast 184,99 zł)
- Unbridled: That Horse Game – 80 zł (zamiast 100 zł)
- Horse Racing Manager – 72 zł (zamiast 90 zł)
- My Little Pony: Zagadka Zefirowych Wzgórz – 83,24 zł (zamiast 184,99 zł)
- MY LITTLE PONY: Przygoda w Zatoce Grzyw – 57,19 zł (zamiast 142,99 zł)
- Windstorm: Start of a Great Friendship – 21 zł (zamiast 60 zł)
- Horsey Game – 34,49 zł (zamiast 45,99 zł)
- The Pony Factory – 9,89 zł (zamiast 17,99 zł)
- Let's Ride! Silver Buckle Stables – 7,19 zł (zamiast 17,99 zł)
- Rustler (Grand Theft Horse) – 17,99 zł (zamiast 89,99 zł)
- Tobiano – 97,74 zł (zamiast 114,99 zł)
- Sound of Horses – 36,79 zł (zamiast 45,99 zł)
- Pocket Stables – 17,48 zł (zamiast 32,99 zł)
- Ertugrul of Ulukayin – 62,99 zł (zamiast 89,99 zł)
- Petz Horsez 2 – 3,98 zł (zamiast 19,90 zł)
- A Tiny Sticker Tale – 22,99 zł (zamiast 45,99 zł)
- My Riding Stables: Life with Horses – 16,19 zł (zamiast 53,99 zł)
- Horse Tales: Emerald Valley Ranch – 28,74 zł (zamiast 114,99 zł)
