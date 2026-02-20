Zaloguj się lub Zarejestruj

Festiwal Koni na Steamie. Gry na PC w promocji

Patrycja Pietrowska
2026/02/20 14:00
0
0

Kolejna wyprzedaż gier na platformie Steam.

Platforma Steam wystartowała z kolejną wyprzedażą gier na PC. Teraz pojawiło się coś dla miłośników zwierząt. Trwa bowiem Festiwal Koni, w ramach którego możemy zaoszczędzić na różnorodnych tytułach przeznaczonych na komputery osobiste.

Festiwal Koni Steam
Festiwal Koni Steam

Wyprzedaż gier na Steam. Wystartował Festiwal Koni

Koń, jaki jest, każdy widzi, ale na tym festiwalu są też jednorożce, osły i nie tylko.
Na Steamie trwa właśnie Festiwal Koni. Wydarzenie pozwala kupić wiele gier przeznaczonych na PC w niższych cenach. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

GramTV przedstawia:

Źródło:https://store.steampowered.com/category/horses

Tagi:

Steam
promocja
oferta
cyfrowa dystrybucja
wyprzedaż
promocje
gry na PC
okazja
wyprzedaż gier
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112