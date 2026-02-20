Festiwal Koni na Steamie. Gry na PC w promocji

Platforma Steam wystartowała z kolejną wyprzedażą gier na PC. Teraz pojawiło się coś dla miłośników zwierząt. Trwa bowiem Festiwal Koni, w ramach którego możemy zaoszczędzić na różnorodnych tytułach przeznaczonych na komputery osobiste.

Wyprzedaż gier na Steam. Wystartował Festiwal Koni

Koń, jaki jest, każdy widzi, ale na tym festiwalu są też jednorożce, osły i nie tylko.

Na Steamie trwa właśnie Festiwal Koni. Wydarzenie pozwala kupić wiele gier przeznaczonych na PC w niższych cenach. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty: