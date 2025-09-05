Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyprzedaż gier na Steam. Wystartowało Focus Entertainment Sale 2025

Patrycja Pietrowska
2025/09/05 13:00
Gry wydawcy w promocyjnych cenach na Steamie.

Pojawiła się dobra okazja, by uzupełnić cyfrową bibliotekę gier. Wydawca Focus Entertainment wystartował bowiem z wyprzedażą. W ramach promocji możemy kupić gry nawet 80% taniej.

Focus Entertainment Sale 2025
Focus Entertainment Sale 2025

Focus Entertainment Sale 2025 na Steam. Promocje na gry PC

Wśród przecenionych gier znajdziemy między innymi Banishers: Ghost of New Eden, Warhammer 40,000: Space Marine 2 czy RoadCraft. Wyprzedaż potrwa do 15 września. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

Źródło:https://store.steampowered.com/sale/focuspublishersale2025

