Wyprzedaż gier na Steam. Wystartowało Focus Entertainment Sale 2025

Pojawiła się dobra okazja, by uzupełnić cyfrową bibliotekę gier. Wydawca Focus Entertainment wystartował bowiem z wyprzedażą. W ramach promocji możemy kupić gry nawet 80% taniej.
Focus Entertainment Sale 2025 na Steam. Promocje na gry PC
Wśród przecenionych gier znajdziemy między innymi Banishers: Ghost of New Eden, Warhammer 40,000: Space Marine 2 czy RoadCraft. Wyprzedaż potrwa do 15 września. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- Banishers: Ghosts of New Eden – 67,99 zł (zamiast 169,99 zł)
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Standard Edition – 104,99 zł (zamiast 209,99 zł)
- RoadCraft – 103,99 zł (zamiast 129,99 zł)
- SnowRunner – 49,99 zł (zamiast 99,99 zł)
- Expeditions: A MudRunner Game – 74,99 zł (zamiast 149,99 zł)
- A Plague Tale: Requiem – 45,49 zł (zamiast 129,99 zł)
- A Plague Tale: Innocence – 25,99 zł (zamiast 129,99 zł)
- My Time at Portia – 19,99 zł (zamiast 99,99 zł)
- Atlas Fallen: Reign Of Sand – 48,99 zł (zamiast 139,99 zł)
- Hotel Renovator – 26,99 zł (zamiast 89,99 zł)
- Void Crew – 59,99 zł (zamiast 79,99 zł)
- Chants of Sennaar – 38,99 zł (zamiast 64,99 zł)
- Aliens: Fireteam Elite – 23,98 zł (zamiast 119,90 zł)
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!