Wyprzedaż gier na Steam. Wystartowało Focus Entertainment Sale 2025

Gry wydawcy w promocyjnych cenach na Steamie.

Pojawiła się dobra okazja, by uzupełnić cyfrową bibliotekę gier. Wydawca Focus Entertainment wystartował bowiem z wyprzedażą. W ramach promocji możemy kupić gry nawet 80% taniej.

Focus Entertainment Sale 2025 na Steam. Promocje na gry PC

Wśród przecenionych gier znajdziemy między innymi Banishers: Ghost of New Eden, Warhammer 40,000: Space Marine 2 czy RoadCraft. Wyprzedaż potrwa do 15 września. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty: