Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyprzedaż gier na PC w sklepie GOG. Pixel Promo z klasykami i nowymi odsłonami pikselowych gier

Patrycja Pietrowska
2025/09/18 11:00
0
0

Kolejna okazja, by uzupełnić cyfrowe biblioteki gier.

W sklepie GOG trwają właśnie wyprzedaże na różnorodne gry. Wśród nich znajduje się Pixel Promo, które pozwala uzupełnić cyfrowe biblioteki o pikselowe klasyki i nowe odsłony gatunku. W ofercie znajdziemy między innymi Blasphemous czy Noitę w obniżonych cenach.

Pixel Promo – GOG.com
Pixel Promo – GOG.com

Pixel Promo w GOG.com. Gry na PC taniej nawet o 90%

GOG.com przygotował Pixel Promo dla miłośników gier pikselowych. W ramach wyprzedaży możemy kupić gry reprezentujące ten gatunek nawet 90% taniej. Poniżej prezentuje wybrane tytuły z oferty:

Pełną ofertę znajdziecie w tym miejscu.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://www.gog.com/pl/promo/20250912_pixel_promo

Tagi:

promocja
oferta
GOG.com
wyprzedaż
promocje
GOG
okazja
pixel-art
wyprzedaż gier
Pixel Promo
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112