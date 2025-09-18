Wyprzedaż gier na PC w sklepie GOG. Pixel Promo z klasykami i nowymi odsłonami pikselowych gier

W sklepie GOG trwają właśnie wyprzedaże na różnorodne gry. Wśród nich znajduje się Pixel Promo, które pozwala uzupełnić cyfrowe biblioteki o pikselowe klasyki i nowe odsłony gatunku. W ofercie znajdziemy między innymi Blasphemous czy Noitę w obniżonych cenach.
Pixel Promo w GOG.com. Gry na PC taniej nawet o 90%
GOG.com przygotował Pixel Promo dla miłośników gier pikselowych. W ramach wyprzedaży możemy kupić gry reprezentujące ten gatunek nawet 90% taniej. Poniżej prezentuje wybrane tytuły z oferty:
- Hotline Miami – 9,19 zł (zamiast 45,99 zł)
- Hotline Miami 2: Wrong Number – 8,09 zł (zamiast 53,99 zł)
- Noita – 28,79 zł (zamiast 71,99 zł)
- Caves of Qud – 118,09 zł (zamiast 138,99 zł)
- Broforce – 13,59 zł (zamiast 67,99 zł)
- HROT – 36 zł (zamiast 71,99 zł)
- Core Keeper – 47,99 zł (zamiast 79,99 zł)
- Blasphemous – 22,49 zł (zamiast 89,99 zł)
- Graveyard Keeper – 18,39 zł (zamiast 91,99 zł)
- The Messenger – 14,39 zł (zamiast 71,99 zł)
- Röki – 7,99 zł (zamiast 79,99 zł)
- Enter the Gungeon – 16,19 zł (zamiast 53,99 zł)
- Necroking – 9,19 zł (zamiast 22,99 zł)
- Peglin – 50,39 zł (zamiast 71,99 zł)
- Dead Cells: Return to Castlevania Bundle – 73,49 zł (zamiast 122,39 zł)
- Inscryption – 31,99 zł (zamiast 80 zł)
- Streets of Rogue – 18 zł (zamiast 71,99 zł)
- Downwell – 2,79 zł (zamiast 10,99 zł)
Pełną ofertę znajdziecie w tym miejscu.
