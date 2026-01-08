Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Wystartowało Winter Classics Promo

Pojawiła się świetna okazja, by nadrobić zaległości z klasycznymi grami. W sklepie GOG.com wystartowała bowiem promocja, która pozwala zaoszczędzić nawet 90% na różnorodnych tytułach przeznaczonych na PC. W ofercie znajduje się między innymi Fallout 4, Alan Wake czy Heroes of Might and Magic 3: Complete.
Winter Classics Promo w GOG.com. Gry na PC taniej nawet o 90%
Nie ma nic lepszego niż koc, gorący napój i granie w najlepsze klasyki - szczególnie w tej cenie!
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!