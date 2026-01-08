Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Wystartowało Winter Classics Promo

Patrycja Pietrowska
2026/01/08 16:30
0
0

Świetna okazja, by nadrobić zaległości z klasykami.

Pojawiła się świetna okazja, by nadrobić zaległości z klasycznymi grami. W sklepie GOG.com wystartowała bowiem promocja, która pozwala zaoszczędzić nawet 90% na różnorodnych tytułach przeznaczonych na PC. W ofercie znajduje się między innymi Fallout 4, Alan Wake czy Heroes of Might and Magic 3: Complete.

Winter Classics Promo
Winter Classics Promo

Winter Classics Promo w GOG.com. Gry na PC taniej nawet o 90%

Nie ma nic lepszego niż koc, gorący napój i granie w najlepsze klasyki - szczególnie w tej cenie!

GramTV przedstawia:

GOG.com wystartował z kolejną wyprzedażą gier na PC. Tym razem platforma przygotowała Winter Classics Promo. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

Tagi:

promocja
oferta
GOG.com
cyfrowa dystrybucja
wyprzedaż
promocje
GOG
gry na PC
okazja
wyprzedaż gier
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

