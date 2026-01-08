Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Wystartowało Winter Classics Promo

Pojawiła się świetna okazja, by nadrobić zaległości z klasycznymi grami. W sklepie GOG.com wystartowała bowiem promocja, która pozwala zaoszczędzić nawet 90% na różnorodnych tytułach przeznaczonych na PC. W ofercie znajduje się między innymi Fallout 4, Alan Wake czy Heroes of Might and Magic 3: Complete.

Winter Classics Promo w GOG.com. Gry na PC taniej nawet o 90%