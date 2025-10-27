Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Obniżki nawet do 90% na Build & Manage Promo

Patrycja Pietrowska
2025/10/27 17:30
0
0

Dobra okazja, żeby uzupełnić cyfrową bibliotekę gier.

Na stronie GOG.com trwają wyprzedaże gier przeznaczonych na PC. Podczas Build & Manage Promo zainteresowani mogą zaoszczędzić nawet 90% na wybranych tytułach. W ofercie znajdziemy między innymi Dorfromantik, The Alters czy Anno 1404: Gold Edition.

Gry na PC – GOG.com
Gry na PC – GOG.com

Build & Manage Promo w GOG.com. Promocje na gry na PC

Sklep GOG.com przygotował kolejną promocję, która pozwala zaoszczędzić na grach na PC. Obniżki sięgają nawet 90%. Poniżej przedstawiamy wybrane produkcje z oferty:

GramTV przedstawia:

Pełną ofertę wyprzedaży znajdziecie w tym miejscu.

Źródło:https://www.gog.com/pl/promo/20251020_build_and_manage_promo

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

