Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Obniżki nawet do 90% na Build & Manage Promo

Na stronie GOG.com trwają wyprzedaże gier przeznaczonych na PC. Podczas Build & Manage Promo zainteresowani mogą zaoszczędzić nawet 90% na wybranych tytułach. W ofercie znajdziemy między innymi Dorfromantik, The Alters czy Anno 1404: Gold Edition.
Build & Manage Promo w GOG.com. Promocje na gry na PC
Sklep GOG.com przygotował kolejną promocję, która pozwala zaoszczędzić na grach na PC. Obniżki sięgają nawet 90%. Poniżej przedstawiamy wybrane produkcje z oferty:
- Graveyard Keeper – 18,39 zł (zamiast 91,99 zł)
- Anno 1404: Gold Edition – 29,99 zł (zamiast 59,89 zł)
- Anno 1602 A.D. – 19,99 zł (zamiast 39,89 zł)
- Anno 1701 A.D. – 19,99 zł (zamiast 39,89 zł)
- This War of Mine: Complete Edition – 8,99 zł (zamiast 89,59 zł)
- Dorfromantik – 30,59 zł (zamiast 50,99 zł)
- The Alters – 96,89 zł (zamiast 121,09 zł)
- LEGO Bricktales – 14,09 zł (zamiast 107,99 zł)
- Project Hospital – 36 zł (zamiast 89,99 zł)
- Pharaoh: A New Era – 63,49 zł (zamiast 105,79 zł)
- Cult of the Lamb: Cultist Edition – 54,49 zł (zamiast 108,99 zł)
- Jagged Alliance 2 – 8,99 zł (zamiast 17,99 zł)
- Beholder – 6,39 zł (zamiast 63,99 zł)
- Moonlighter – 6,99 zł (zamiast 69,99 zł)
- Pizza Connection – 2,19 zł (zamiast 21,99 zł)
- Pizza Connection 2 – 2,19 zł (zamiast 21,99 zł)
- Pizza Connection 3 – 7,19 zł (zamiast 71,99 zł)
- Port Royale 2 – 4,49 zł (zamiast 22,49 zł)
- Tavern Master – 13,49 zł (zamiast 53,99 zł)
- Spiritfarer: Farewell Edition – 16,19 zł (zamiast 107,99 zł)
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!