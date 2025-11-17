Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Git Gud Promo i obniżki nawet do 90%

GOG.com regularnie oferuje kolejne promocje, które pozwalają zaoszczędzić na różnorodnych tytułach. Tym razem platforma udostępniła Git Gud Promo. Ta wyprzedaż gier na PC obejmuje między innymi Inkulinati, Blasphemous czy Darkest Dungeon.
GOG.com – wyprzedaż gier na PC. Git Gud Promo
Hej! Nadszedł czas, aby w końcu TRY HARDOWAĆ! GIT GUD!!! Zwłaszcza w tych grach - nie ma to jak dreszczyk emocji w grach roguelike lub survivalowych, więc wyleveluj swoje umiejętności i wreszcie stań się dobry z grami z Gid Gud Sale.
W sklepie GOG.com trwa jeszcze wyprzedaż Git Gud Promo. Zainteresowani mogą liczyć na rabaty sięgające 90%. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuł z oferty:
- Steelrising - Bastille Edition – 32,29 zł (zamiast 214,99 zł)
- Inkulinati – 27 zł (zamiast 89,99 zł)
- Monster Train – 27 zł (zamiast 89,99 zł)
- Rogue Legacy – 5,89 zł (zamiast 59,29 zł)
- Battle Brothers – 50 zł (zamiast 99,99 zł)
- Mainframe Defenders – 2,19 zł (zamiast 21,99 zł)
- Crawl – 10,79 zł (zamiast 53,99 zł)
- Blasphemous Digital Deluxe Edition – 30,79 zł (zamiast 123,09 zł)
- Blasphemous 2 – 55,59 zł (zamiast 138,99 zł)
- Shadow Man Remastered – 18 zł (zamiast 71,99 zł)
- Peglin – 50,39 zł (zamiast 71,99 zł)
- Darkest Dungeon – 13,49 zł (zamiast 89,99 zł)
- Yoku's Island Express – 14,39 zł (zamiast 71,99 zł)
- SteamWorld Dig – 3,29 zł (zamiast 35,99 zł)
- SteamWorld Dig 2 – 6,49 zł (zamiast 71,99 zł)
- Rain World – 51,79 zł (zamiast 114,99 zł)
- Hob – 14,39 zł (zamiast 71,99 zł)
- PowerSlave Exhumed – 21,61 zł (zamiast 71,99 zł)
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!