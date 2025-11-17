Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Git Gud Promo i obniżki nawet do 90%

Patrycja Pietrowska
2025/11/17 13:30
0
0

Stań się dobry.

GOG.com regularnie oferuje kolejne promocje, które pozwalają zaoszczędzić na różnorodnych tytułach. Tym razem platforma udostępniła Git Gud Promo. Ta wyprzedaż gier na PC obejmuje między innymi Inkulinati, Blasphemous czy Darkest Dungeon.

GOG.com – Git Gud Promo
GOG.com – Git Gud Promo

GOG.com – wyprzedaż gier na PC. Git Gud Promo

Hej! Nadszedł czas, aby w końcu TRY HARDOWAĆ! GIT GUD!!! Zwłaszcza w tych grach - nie ma to jak dreszczyk emocji w grach roguelike lub survivalowych, więc wyleveluj swoje umiejętności i wreszcie stań się dobry z grami z Gid Gud Sale.
W sklepie GOG.com trwa jeszcze wyprzedaż Git Gud Promo. Zainteresowani mogą liczyć na rabaty sięgające 90%. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuł z oferty:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://www.gog.com/pl/promo/20251111_git_gud_promo

Tagi:

wyprzedaż gier
okazja
gry na PC
GOG
promocje
wyprzedaż
cyfrowa dystrybucja
GOG.com
oferta
promocja
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112