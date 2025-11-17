Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Git Gud Promo i obniżki nawet do 90%

GOG.com regularnie oferuje kolejne promocje, które pozwalają zaoszczędzić na różnorodnych tytułach. Tym razem platforma udostępniła Git Gud Promo. Ta wyprzedaż gier na PC obejmuje między innymi Inkulinati, Blasphemous czy Darkest Dungeon.

GOG.com – wyprzedaż gier na PC. Git Gud Promo

Hej! Nadszedł czas, aby w końcu TRY HARDOWAĆ! GIT GUD!!! Zwłaszcza w tych grach - nie ma to jak dreszczyk emocji w grach roguelike lub survivalowych, więc wyleveluj swoje umiejętności i wreszcie stań się dobry z grami z Gid Gud Sale.

W sklepie GOG.com trwa jeszcze wyprzedaż Git Gud Promo. Zainteresowani mogą liczyć na rabaty sięgające 90%. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuł z oferty:

