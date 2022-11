Wyprzedaż gier Electronic Arts na GOG.com. Wybrane produkcje taniej nawet o 75%

Dobre wieści dla użytkowników komputerów osobistych, którzy chcą odświeżyć sobie kilka starszych tytułów od Electronic Arts. Na platformie GOG.com ruszyła bowiem wyprzedaż wspomnianego wydawcy, dzięki której gracze PC mają szansę nabyć interesujące klasyki z portfolio amerykańskiej firmy w niższych cenach. Wśród przecenionych produkcji znajdziemy m.in. Dragon Age: Origins, Crysis, Mirror’s Edge, Dungeon Keeper 2, Medal of Honor: Pacific Assault czy też The Saboteur. Zniżki sięgają nawet 75%, dlatego zachęcamy do zapoznania się z promocją.



Wyprzedaż gier Electronic Arts na GOG.com kończy się 23 listopada o 23:59, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż gier Electronic Arts na GOG.com (listopad 2022) – wybrane oferty: