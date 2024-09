Wyprzedaż city builderów w sklepie GOG. Wybrane gry na PC taniej nawet o 94%

Na GOG.com ruszyła nowa oferta specjalna, która może zainteresować wielu użytkowników komputerów osobistych. Na wspomnianej platformie pojawiła się bowiem wyprzedaż gier z gatunku city builder, w ramach której gracze PC mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Against the Storm, Cult of the Lamb, Dorfromantik, Manor Lords, RimWorld czy The Planet Crafter. Zniżki sięgają natomiast nawet 94%, dlatego zachęcamy Was do zapoznania się ze wspomnianą promocją.

Wyprzedaż gier city builder na GOG.com kończy się 23 września 2024 roku o 9:00 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż gier city builder na GOG.com – wybrane oferty: