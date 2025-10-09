Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyprzedaż gier Annapurna Interactive w Nintendo eShop. Rabaty sięgają -80%

Mikołaj Berlik
2025/10/09 15:30
Miłośnicy gier indie mogą liczyć na duże rabaty.

W sklepie Nintendo eShop rozpoczęła się nowa wyprzedaż, która skupia się na produkcjach od wydawnictwa Annapurna Interactive. To doskonała okazja dla fanów niezależnych tytułów, by uzupełnić bibliotekę gier na Nintendo Switch w atrakcyjnych cenach.

Gry Annapurna Interactive w promocji w Nintendo eShop

W ramach promocji przeceniono takie produkcje jak Sayonara Wild Hearts, The Artful Escape, Lorelei and the Laser Eyes czy COCOON. Rabaty sięgają nawet 80%, a oferta obejmuje zarówno starsze, jak i nowsze tytuły, które zdobyły uznanie krytyków i graczy na całym świecie.

Najciekawsze oferty z wyprzedaży w Nintendo eShop:

Wyprzedaż trwa przez ograniczony czas, więc warto skorzystać z oferty, zanim gry powrócą do standardowych cen. Produkcje Annapurna Interactive to często artystyczne i narracyjne perełki, które doskonale sprawdzają się w mobilnym wydaniu na Nintendo Switch.

