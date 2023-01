Wyprzedaż Fresh Indie Sale na GOG.com. Niezależne perełki na PC do 90% taniej

Dobre wieści dla wszystkich miłośników gier indie. Na GOG.com ruszyła bowiem wczoraj wyprzedaż Fresh Indie Sale, w ramach której przeceniono całą masę interesujących tytułów niezależnych. W niższej cenie kupimy m.in. takie produkcje jak Carrion, Don’t Starve, Slay the Spire, Darkest Dungeon, Dead Cells, Outlast, Loop Hero czy też Inscryption. Zniżki sięgają nawet 90%, dlatego zachęcamy Was do zapoznania się z ofertą.



Wyprzedaż Fresh Indie Sale na GOG.com kończy się 25 stycznia, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż Fresh Indie Sale na GOG.com – wybrane oferty: