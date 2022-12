Wymaksowanie poziomu postaci w Diablo IV zajmie nawet 180 godzin. Blizzard zapewni długą kampanię

Na tegorocznym The Game Awards nie zabrakło Blizzarda, który zaprezentował nowy zwiastun Diablo IV. Niedługo później wystartowały zamówienia przedpremierowe, które ujawniły skład i cenę poszczególnych edycji gry. Wybrani dziennikarze otrzymali również możliwość porozmawiania z dyrektorem gry, Joe Piepiorą, producentką Ash Sweetrring oraz głównym projektantem klas, Adamem Jacksonem, którzy odpowiedzieli na najbardziej nurtujące pytania dotyczące produkcji. Z sesji pytań i odpowiedzi dowiedzieliśmy się nowych szczegółów dotyczących czasu rozgrywki. Gracze będą musieli spędzić w Diablo IV sporo czasu, żeby wymaksować jedną postać.

Diablo IV – Blizzard zapewni długą rozgrywkę

Twórcy zapowiedzieli, że około poziomu 50. zaczną angażować się w systemy end-game’u. Podali, że w zależności od stylu gry, dobicie do maksymalnego setnego poziomu zajmie im około 150 godzin, do nawet 180 godzin. W drodze do wymaksowania postaci gracze mogą oczekiwać wymagającej zawartości i wielu trudnych wyzwań. Kończąc kolejne poziomy trudności świata, do zdobycia będą zupełnie nowe łupy i przedmioty, więc warto będzie spróbować swoich sił, decydując się na zwiększenie poziomu trudności.