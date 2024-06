Wyjątkowy symulator pozwoli stworzyć wędrujące miasto. Ark of Charon do wypróbowania za darmo

Podróżując przez świat gry, gracze mogą wydobywać zasoby na wybranych obszarach. Pod ziemią znajdują się interesujące relikty, które mogą pomóc w stworzeniu potężniejszej broni i obiektów. Kiedy natomiast zabraknie surowców, trzeba wznowić wędrówkę.

Ark of Charon to nowy rodzaj gry łączący symulację kolonii i tower defense, w której gracze wyruszają w podróż, aby poprowadzić gigantyczne, przypominające bestię Drzewo Świata do jego szkółki. Gracze wcielają się w opiekuna drzewa, kontrolują chowańców i w miarę postępów zamieniają drzewo w ufortyfikowaną mobilną fortecę. – czytamy w opisie gry Ark of Charon na platformie Steam.