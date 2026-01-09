Fani kina czekali na to od lat. Legendarny reżyer ma w tym roku nakręcić jeszcze jeden film

Brian De Palma to autor, którego nie trzeba przedstawiać fanom kina. Okazuje się, że po latach nieobecności, chce on wrócić do projektu, który długo pozostawał w zawieszeniu.

Po latach spekulacji i niepewności Brian De Palma może wrócić za kamerę z nowym pełnometrażowym filmem. Legendarny reżyser, autor m.in. Człowiek z blizną, Carrie, Nietykalnych, Mission: Impossible, jest uznawany za jednego z najważniejszych twórców amerykańskiego kina lat 70. i 80. Twórca potwierdził niedawno w rozmowie z Vulture, że planuje jeszcze jeden projekt. Teraz pojawiły się konkretne informacje, które sugerują, że nie były to jedynie deklaracje bez pokrycia.

Brian De Palma ma nakręcić jeszcze jeden film

Jak podaje The Film Stage, De Palma ma rozpocząć latem zdjęcia do filmu Sweet Vengeance w Portugalii. Jeśli produkcja przebiegnie zgodnie z planem, premiery można spodziewać się w 2027 roku. Projekt był zapowiadany już w 2018 roku, jednak przez lata pozostawał w zawieszeniu – głównie z powodu problemów zdrowotnych reżysera oraz trudności z ubezpieczeniem planu filmowego. Dla wielu obserwatorów był to sygnał, że twórca może definitywnie zakończyć karierę.