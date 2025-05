Wygląda na to, że nowa gra z serii Tomb Raider właśnie weszła w zaawansowany etap produkcji

Nie licząc odświeżonych wersji klasycznych tytułów, od premiery ostatniej nowej gry z serii Tomb Raider minęła prawie dekada. Czy w końcu doczekamy się nowych przygód Lary Croft?

W 2022 roku Square Enix sprzedało studia Crystal Dynamics i Eidos-Montreal (oraz kilka ikonicznych marek, w tym Tomb Raider) grupie Embracer za kwotę 300 milionów dolarów. Jeszcze przed sfinalizowaniem transakcji Embracer wyrażał chęć tworzenia kontynuacji i remasterów znanych IP. Jednak Eidos-Montreal, czyli twórcy Shadow of the Tomb Raider, skupili się na nowej grze z serii Deus Ex, która niestety została anulowana w 2024 roku. Crystal Dynamics w międzyczasie pełniło rolę wsparcia, koncentrując się głównie na grze Marvel's Avengers. Tomb Raider podobno jest w zaawansowanej fazie produkcji Od momentu przejęcia marki, oficjalnych informacji o nowej odsłonie Tomb Raidera było jak na lekarstwo. Wiadomo jedynie, że Amazon zawarł umowę z Crystal Dynamics na opracowanie kolejnej dużej części. Jednak jak donosi portal VideoGamer, najnowsze ogłoszenie o pracę sugeruje, że projekt nie tylko żyje, ale może być już bliski ukończenia.

Crystal Dynamics poszukuje obecnie starszego projektanta poziomów, który ma „kierować zespołami zadaniowymi jako wysoko wpływowy uczestnik projektu”. W terminologii branżowej, tak zwane „strike teams” często oznaczają, że gra zbliża się do końcowych etapów produkcji – to krótkoterminowe, międzydziałowe grupy specjalistów, które koncentrują się na konkretnym, pilnym problemie (na przykład stabilności gry czy optymalizacji przed rozpoczęciem testów). Może to więc świadczyć o tym, że nowa gra z Larą Croft jest już bardzo zaawansowana.

GramTV przedstawia:

Warto jednak podchodzić do tego z pewną ostrożnością. Zespoły zadaniowe nie zawsze pojawiają się wyłącznie pod koniec cyklu produkcyjnego. Jak wynika z przykładów na przykład firmy NCSoft, były one wykorzystywane również na końcu ważnych etapów (kamieni milowych) lub nawet podczas fazy alfa. Nie istnieje zatem sztywna zasada, która pozwalałaby dokładnie określić etap produkcji tylko na podstawie takiego ogłoszenia. Tak czy inaczej, fakt pojawienia się nowych ofert pracy związanych z projektem to pozytywny sygnał, tym bardziej, że przez długi czas panowała cisza. Nawet jeśli premiera nowego Tomb Raidera nie nastąpi w najbliższych miesiącach, to potwierdzenie, że gra faktycznie powstaje, to dobra wiadomość dla fanów przygód Lary Croft. Tymczasem zobaczcie jak wyglądała anulowany remake Tomb Raider: Anniversary.